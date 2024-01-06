لظروف صحية.. الأنبا إبرام مطران الفيوم يغيب عن قداس عيد الميلاد المجيد

يقام قداس عيد الميلاد المجيد، بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بالفيوم، مقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالفيوم، في السادسة ، مساء اليوم، تحت رعاية نيافة الأنبا إبرام، مطران ورئيس أديرة الفيوم والذى يغيب لاول مرة عن القداس لظروف صحية .

ويقيم القداس الإلهي، كل من القمص بيشوي حلمي، كاهن كنيسة مار جرجس بالفيوم، القمص مينا ميخائيل، كاهن كنيسة مار جرجس بالفيوم، ووكيل عام مطرانية الفيوم، القمص بولا عطية، كاهن كنيسة مارجرجس بالفيوم، ووكيل مساعد مطرانية الفيوم، ولفيف من القسوس والقمامصة بالكنيسة.

ويحضر القداس، الشمامسة، والشعب القبطي، قداس العيد، ومختلف فئات الأقباط بالفيوم، بمشاركة الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، ونائبه الدكتور محمد عماد، ولفيف من القيادات التنفيذية، والأمنية، والشعبية، ونواب البرلمان، ومجلس الشيوخ، والصحفيين والإعلاميين، ورجال الأوقاف، والأزهر، وممثلي الأحزاب السياسية، والنقابات المهنية، ومؤسسات المجتمع المدني، والشخصيات العامة.

المحافظ يهنئ بالعيد

ومن جهه اخرى بعث الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وأعرب المحافظ في برقيته عن أصدق التهاني والأمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، مشيداً بما تقوم به الكنائس في إرساء قيم التسامح والمحبة، سائلاً المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على قداسته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى وطننا الغالي وشعبنا العظيم بالخير والأمن والطمأنينة.

كما تقدم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بأسمى آيات التهاني لأقباط مصر عامة، وأقباط محافظة الفيوم بصفة خاصة، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وقال محافظ الفيوم: "الأخوة الأقباط أبناء الوطن، أتقدم اليكم بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بذكرى الميلاد المجيد للسيد المسيح عليه السلام، أعاده الله علينا بالخير والبركات، وحفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها.

وأضاف المحافظ في كلمته؛ "أدعو أبناء وبنات المحافظة لبذل المزيد من الجهد في العمل، والتحلي بالصبر والإيمان من أجل تحقيق التنمية الشاملة، ورفعة بلدنا الغالية مصر".

وفي النهاية، أكد المحافظ على أن وحدتنا الدائمة هي الأساس في تحقيق السلام والاستقرار والأمان والتقدم لوطننا العزيز مصر، مشيراً أن المصريين دائماً ما يقدمون دروساً فى ثقافة التعايش وحب الوطن، وهذا ما رسخ الوحدة الوطنية بين صفوف هذا الشعب وجعلها الركيزة الأساسية لنهضة الدولة وتقدمها.