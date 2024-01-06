الزمالك يجدد فتح المفاوضات مع الايفوارى روجر أهولو

قبل فتح باب القيد

فتح مسئولو نادي الزمالك باب المفاوضات مع الايفواري روجر أهولو والذي فسخ تعاقده مؤخرا مع الرجاء المغربي بالتراضي مقابل تنازله عن مبلغ ٦٥٠ ألف دولار ويبلغ اللاعب من العمر ٣٠ عاما ويلعب كرأس كخط وسط مدافع ولعب ضمن صفوف المنتخب الايفواري قبل أن يحصل على الجنسيه التوجوليه ويلعب لتوجو.

وأكد وكيل اللاعب أن هناك اهتمام من القلعة البيضاء بضم اللاعب والذي رحب باللعب في مصر رغم تلقيه عرضا من أحد الأنديه التركيه.

ولعب أهولو مع الرجاء ٣٤ مباراة أحرز فيها هدفين ويتميز بقوة البنيان.

ويذكر أن فريق الزمالك يضم أربعة لاعبين أجانب هما التونسيين حمزه المثلوثي وسيف الدين الجزيري والغانى إبراهيما نداي والبنيني سامسون أكينيولا ويتبقى له مكان واحد للاعب خامس فى فترة الانتقالات الشتويه الخاصه بنادى الزمالك حيث يسعى مسئولو الزمالك إلى فتح باب القيد ليتسنى دعم الفريق الأول فى القلعه البيضاء قبل استئناف المسابقات المتوقفه بسبب مشاركة المنتخب الوطني فى بطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار والتى يشارك فيها أهولو مع منتخب توجو.