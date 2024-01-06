وزارة الثقافة تحتفل بعيد الميلاد المجيد غدًا على مسرح السامر

تقيم وزارة الثقافة، تحت رعاية الدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة غدًا، إحتفالية كبرى بمسرح السامر بالعجوزة وذلك لمشاركة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.



تقام الإحتفالية تحت رعاية عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وتنفيذ الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم.



يذكر أن هذه اللفتة هي الأولى بإقامة وزارة الثقافة حفلا رسميا لمشاركة الأخوة الأقباط عيدهم.

يحضر الحفل عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية ومجموعة من قيادات وزارة الثقافة.



يحيي الحفل فرقة كورال أغابي ويقام أوبريت من فرقة أوبرا عربي كما يقام على هامش الحفل معرض للمقتنيات المسيحية.

الجدير بالذكر أن الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم أقامت منذ أيام إحتفالية خاصة ببداية العام الجديد.

قام بإحياء الحفل فرقة الشباب وفرقة الإيقاعات الشرقية بالأنفوشي وفرقة أويرا عربي وتم إذاعة الحفل عبر قناة الحياة الفضائية.