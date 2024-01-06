إحالة صياد للجنايات اصاب طفلة بعاهة مستديمة ببنى سويف

اعتدى صياد سمك بالضرب على طفلة في بني سويف، تبلغ من العمر 12 عاما بسلك كهربائى مما تسبب في إحداث (عاهة مستديمة ) في عينها، بسبب مشاجرة وقعت بين الطفلة وأطفاله الصغار.

وأمر المستشار خالد المتناوى المحامى العام الأول لنيابات بنى سويف، بإحالة صياد السمك إلى محكمة الجنايات لاجراء محاكمة عاجلة له .

كانت النيابة العامة في بنى سويف اتهمت (ع.ص.ف.م) 33 سنة، مقيم بجزيرة سنور التابعة لمركز بنى سويف، صياد سمك، بضرب المجنى عليها الطفلة (آية .ع. م) 12 سنة، طالبة، عمدا مع سبق الاصرار، بسبب وجود مشاجرة بين المجنى عليها، و2 من أولاد المتهم، وتبين أن المتهم بيت النية وعقد العزم على ضرب المجنى عليها وأعد لهذا الغرض سلك كهربائى وتوجه إلى المجنى عليها وانهال عليها بالضرب واحدث بالعين اليمنى للمجنى عليها عاهة مستديمة .

واستمعت النيابة العامة برئاسة المستشار محمد صلاح، رئيس النيابة الكلية، إلى أقوال شقيق المجنى عليها ويدعى أحمد .ع. م، 22 سنة، ويعمل صياد سمك، والذى كشف أنه أثناء قيامه بسقى أرضه أبصر شقيقته المجنى عليها وبها إصابة بعينها وأخبرته بقيام المتهم بضربها وأن السبب في ضربها الحاق الاصابة بشقيقته .

وأكد الشاهد الثانى المقدم أشرف الخولى، رئيس مباحث مركز بنى سويف أن تحرياته السرية دلت على صحة الواقعة، وكشفت تحقيقات النيابة العامة في بنى سويف أن المجنى عليها أكدت في أقوالها أنها على أثر وجود مشاجرة مع اولاد المتهم حضر اليها والدهم وكال لها عدة ضربات استقرت إحداها في عينها اليمنى باستخدام سلك كهربائى مما أدى إلى إصابتها.