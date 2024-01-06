بعد فوزه بجائزة إحسان عبد القدوس.. من هو الدكتور محمود النوبي؟ "بروفايل"

حصل الأستاذ الدكتور محمود النوبي أحمد سليمان؛ وكيل كلية الألسن لشئون التعليم والطلاب، جامعة الأقصر، على جائزة إحسان عبد القدوس فرع المقال النقدي.

تخرج الأستاذ الدكتور محمود النوبي في كلية الآداب بجامعة جنوب الوادي عام 1989، ثم حصل على درجة الماجستير عام 1997م بتقدير ممتاز، فمرتبة الشرف الأولى في الدكتوراة عام 2002 م، وتدرج الأستاذ الدكتور محمود النوبي، بعدة وظائف منها؛ عمل مدرسًا بكلية الآداب جامعة بني سويف عام 2009، وأستاذ مساعد بجامعة سبها الليبية، واستاذ مساعد بكلية آداب جامعة جنوب الوادي في 2013، ثم أستاذ بكلية الآداب بذات الجامعة، فأستاذ اللغة العربية بكلية الألسن بجامعة الأقصر.

وأسس النوبي مركز التدقيق اللغوي بجامعة جنوب الوادي، وهو مؤسس ومدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة الأقصر، وعين رئيسا لقسم اللغة العربية بكلية الألسن ثم وكيلاً لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ثم وكيلًا للدراسات العليا والبحوث ثم عميدًا للكلية عام 2022.

كما حاز الأستاذ الدكتور محمود النوبي على عضوية الاتحاد الدولي للغة العربية التابع لمنظمة اليونيسكو، وعضو اللجنة الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين بالمجلس الأعلى للجامعات، وعضو ملتقى السرد العربي، وعضو اتحاد كتاب مصر.

وأشرف وكيل كلية الألسن على عدد كبير من الرسائل العلمية، وتحكيم البحوث، بكلية الآداب بجامعتي قنا، وبني سويف، كما حصل على العديد من الجوائز والشهادات التقديرية منها درع كلية الآداب بجامعة جنوب الوادي، وشهادة تقدير لمساهمته في فتح أواصر التعاون بين كلية الآداب بقنا، وكلية التربية والتعليم بجامعة بلنكاريا بدولة إندونيسيا، فضلًا عن حصوله على جائزة كاتب الألوكة "شبكة بحثية سعودية". وللأستاذ الدكتور محمود النوبي عدد من البحوث المنشورة، والكتب المطبوعة.