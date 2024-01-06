محافظ الإسماعيلية يفتتح أعمال تطوير سور الطريق الدائري

افتتح اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، واللواء أركان حرب محمد ربيع قائد الجيش الثاني الميداني، أعمال تطوير ورفع كفاءة سور الطريق الدائري بطول ١٢٥٠ مترا، بنطاق حي ثالث مدينة الإسماعيلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، عدد من نواب الإسماعيلية بمجلسي النواب والشيوخ، لفيف من قيادات الجيش الثاني الميداني والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، استشاري التخطيط المروري بإدارة مرور الإسماعيلية، وكيل مديرية الشباب والرياضة، ورئيس حي ثالث الإسماعيلية.

وأكد محافظ الإسماعيلية، أن أعمال تطوير ورفع كفاءة سور الطريق الدائري، تُعدُّ بمثابة هدية من الجيش الثاني الميداني لأهالي الإسماعيلية، ويأتي تتويجًا لأعمال توسعة وتطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري، للمحافظة على الطراز المميز لمدينة الإسماعيلية.

وشارك في الافتتاح عدد من شباب وفتيات الإسماعيلية، وفريق إسماعيلية إسكيترز الذي قدم عدد من المهارات الخاصة برياضة الإسكيت.