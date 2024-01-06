ندب المعمل الجنائي حول حريق شقة سكنية بحدائق القبة

أصدرت نيابة شرق القاهرة، قرارا بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب نشوب حريق داخل شقة سكنية في منطقة حدائق القبة.

التحريات الأولية أوضحت أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي، ونتج عنه احتراق محتويات الشقة بالكامل، وإصابة 3 أشخاص من قاطني الشقة بالاختناق، وتم نقلهم إلى المستشفى البكري لتلقي العلاج.

ورد بلاغ إلى قسم شرطة حدائق القبة يفيد بنشوب حريق في شقة سكنية بالدور الثاني بعقار مكون من 5 طوابق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بصحبة 3 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق