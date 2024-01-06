مدحت العدل: نمتلك مستندات موثقة من ورثة أم كلثوم بأحقية نشر أغانيها

أكد د. مدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين في المؤتمر الصحفي الخاص بها، على امتلاك الحق الكامل لحقوق بث أغاني أم كلثوم.

كما صرح مدحت العدل بحصول الجمعية وشركة القاهرة للصوتيات والمرئيات على مستندات موثقة من ورثة أم كلثوم بأحقيتهم بنشر الملفات الصوتية لكوكب الشرق.

وتحدث مدحت العدل عن وجوب معرفة الوسط الغنائي بحقوق الملكية الفكرية والصوتية لأغاني الزمن الجميل كما يحدث في باقي الدول عربيا وعالميًا

دعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية «ساسيرو» السادة الصحفيين والإعلاميين ومراسلي القنوات الفضائية لحضور المؤتمر الصحفي الذي سيقام تحت عنوان

"حقوق المؤلفين والملحنين وتراث أم كلثوم ورموز مصر"

بحضور

د/ مدحت العدل .. رئيس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين

د/ حسام لطفي .. أستاذ الملكية الفكرية والمستشار القانوني لجمعية المؤلفين والملحنين ولشركة صوت القاهرة

نادية مبروك .. رئيس شركة صوت القاهرة

والسادة أعضاء مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين، ولفيف من الفنانين أبرزهم الفنان عمرو مصطفى

وسيتضمن المؤتمر الرد بكافة المستندات والوثائق الرسمية على من يزعم ملكيته لتراث أم كلثوم