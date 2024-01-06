ديباي وكوريا يقودان هجوم أتلتيكو مدريد أمام لوجو بكأس الملك

كشف المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد عن تشكيل مواجهة لوجو، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا بالموسم الجارى 2023-2024.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب "أنخيل كارو"، والتي تقرر انطلاقها في الخامسة من مساء اليوم السبت.

ويرغب سيميوني في تحقيق الفوز خلال مباراة اليوم، وذلك من أجل الاستعداد بقوة للمواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد في نصف نهائي السوبر الإسباني.

تشكيل أتلتيكو مدريد أمام لوجو

حراسة المرمي: أوبلاك.

الدفاع: أزبيليكويتا، خيمينيز وسويونكو.

في الوسط: مولينا، جالان، فيتسيل، ساؤول وريكيلمي.

في الهجوم: ديباي وكوريا.

ومن المقرر أن يتلقي ريال مدريد بنظيره أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، في المباراة التي يستضيفها ملعب “الأول بارك” معقل النصر السعودي.