السبت 06 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

رئيس جنوب الوادي: انتظام الدراسة بـ 6 برامج بالجامعة الأهلية

رئيس جامعة جنوب الوادي
رئيس جامعة جنوب الوادي

قال الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم السبت، إن العملية التعليمية انتظمت بمختلف برامج الجامعة الاهلية منذ بداية العام الدراسي ببرامج الطب والجراحة، العلاج الطبيعى، الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

 وشهد العام الدراسي الحالي انطلاق الدراسة ببرامج الهندسة، الصيدلة، التمريض ويجري الاعداد لبرنامجي الالسن، العلوم الإدارية . 

وأضاف عكاوي انه يجري فرش وتشغيل عدد ٨ مباني و ٢ ورشة هندسية بمقر جامعة جنوب الوادي الأهلية مشيرا الى العمل على تجهيز معامل الهندسة والحاسبات وتجهيز المعامل الطبية واستكمال كافة المرافق والبنية التحتية بالجامعة لاستقبال الطلاب في الفصل الدراسي الثاني.

انطلاقا من التوجهات الوطنية في تعزيز دور الجامعات في تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة حرصت جامعة جنوب الوادي الأهلية على الاضطلاع بدورها في اتاحة فرص التعليم العالى بجودة وتنافسية من خلال باقة متنوعة من البرامج الدراسية 

 وأورد،  رئيس الجامعة، إنه تمت الموافقة خلال اجتماع مجلس الجامعات الأهلية الأخير على رصف الطريق الواصل بين الجامعة الاهلية والمستشفيات الجامعية بالجامعة الام بما يساهم في تسهيل وصول الطلاب وتيسير خطوط مواصلات داخلية.

 وأضاف رئيس الجامعة ان الفصل الدراسي الأول شهد مجموعة متنوعة من الأنشطة الطلابية ومنافسات في مجالات الفنون التشكيلية، الشطرنج، منافسات رياضية، دوري معلومات ،رحلات علمية وترفيهية، منافسات علمية

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