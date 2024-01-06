وفد الاتحاد التعاوني الإسكاني يزور قنا

استقبل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم السبت، وفد الإتحاد التعاوني الاسكانى المركزى لجمهورية مصر العربية ، برئاسة الدكتور احمد عبد الظاهر رئيس الإتحاد العام للتعاونيات والإتحاد العربى الأفريقي.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة و حسام حنفى الشيمى مدير عام الاتحاد المركزى و هشام عبد الغفار نائب مدير عام الاتحاد المركزى، و شاكر محمد ابو بكر رئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي بقنا، و احمد ابو الصفا بدر مدير عام الاتحاد التعاوني الاستهلاكي بقنا، وبدر أبو الصفا بدر، مدير الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمحافظة قنا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وناقش محافظ قنا، عدد من الأنشطة التى ينفذها الاتحاد داخل محافظة قنا، في ظل الحركه التعاونية داخل مصر لضبط الأسعار، مشيرا إلي أن المحافظة حريصة على تقديم كافة اوج الدعم لمسئولى الإتحاد ، مساعدتهم في تنفيذ كافة الأنشطة التنموية التى تتم على أرض المحافظة .

وفي نهاية اللقاء قدم أعضاء الوفد درع الاتحاد العام للتعاونيات لجمهورية مصر العربية لمحافظ قنا لما بذله من جهد في إحتواء ازمة السكر بمحافظة قنا وتوفير السلع الغذائية لأبناء محافظة قنا.

جدير بالذكر أن الاتحاد التعاوني يضم خمس قطاعات منها التعاوني الاستهلاكي والتعاوني الزراعي والإسكاني والثروة المائية والتعاوني الإنتاجي.