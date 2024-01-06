محافظ كفر الشيخ يتفقد خدمات تأمين الكنائس

تفقد محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، السبت، يرافقه عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، خدمات التأمين بمحيط الكنائس بمدينة كفرالشيخ، ومن بينها " كنيسة الأقباط الإنجليين بشارع الخليفه المأمون، وكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بشارع سعد زغلول، وكنيسة مارمينا والبابا كيرلس، بمحور صبري القاضي "، للوقوف على مدى جاهزيتها واستعدادها وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد.

جاء ذلك بحضور اللواء حسن موافى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، والعقيد أبوالفتوح زكى، مدير أقسام تراخيص المرور، والمهندس الخضراوى خضر، رئيس حى شرق مدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

شدد المحافظ على إزالة كل الإشغالات ومنع انتظار السيارات بمحيط الكنائس والمنشآت الحيوية، ورفع مستوى النظافة والتجميل، والرفع الفوري لمخلفات القمامة، ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة، وصيانة الكشافات والأعمدة بالشوارع المحيطة بدور العبادة، مشددًا أنه لا تهاون مع المقصرين.

أكد نورالدين، تكثيف تواجد المجموعات الأمنية ومراقبة دور العبادة والمنشآت الحيوية والميادين الرئيسية بالكاميرات، وحسن معاملة المواطنين وتحقيق السيولة المرورية في محيط الكنائس والشوارع المحيطة بها، وكذلك تأمين أماكن التجمعات للمواطنين أثناء احتفالاتهم بأعياد الميلاد، وفتح المتنزهات والحدائق العامة أمام المواطنين.

