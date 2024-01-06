تحرير 121 محضرًا بحملات تموينية بالإسماعيلية

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين بتنفيذ عدة حملات تموينية، اليوم السبت، لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز ؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

وأسفرت الحملة اليوم، عن ضبط أحد المخابز لتصرفه في ١٤ شيكارة دقيق بلدي مدعم بمركز ومدينة أبوصوير.

وفي مركز ومدينة الإسماعيلية تم ضبط أحد المخابز لتصرفه في ٢٠ شيكارة من الدقيق البلدي المدعم، بالإضافة لضبط ماكينة مخبز مدعم بأحد المخابز السياحية، هذا إلى جانب تحرير ١٢١ محضرًا تموينيًا متنوعًا.



وفيما يخص الرقابة على المحال التجارية تم تحرير عن ١٨ محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، و٣ محاضر للبيع بأزيد من السعر، و٢٤ محضرا لعدم حمل شهادة صحية، و٤ محاضر لعدم استخدام لافتة باللغة العربية وأوكازيون، و٣ محاضر عدم الإعلان عن المخازن.

‏‎وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير ١٣ محضر إنتاج خبر ناقص الوزن، و٩ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد ٨ محاضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطن، و٧ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، ٢٤ محضر عدم نظافة أدوات العجن، و٥ محاضر توقف عن الإنتاج، ومحضر مبيعات وهمية وعدم وجود ماكينة، ومحضرين تصرف في الدقيق.

وكان محافظ الإسماعيلية قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.

للشكاوى التموينية برجاء الاتصال على الأرقام الآتية:

رقم مباحث التموين/ ٣٩١١٠١٠

رقم غرفة عمليات مديرية التموين/ ٣١٠٧٢٠٢

رقم الخط الساخن لحماية المستهلك/ ١٩٥٨٨

وأكد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من توافر السلع والالتزام بالأسعار الرسمية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتلاعبين ومحتكري السلع.