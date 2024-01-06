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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

إيران تعتزم إطلاق أقمار صناعية للفضاء

علم إيران
علم إيران

تعتزم إيران إطلاق عدد من الأقمار الصناعية الجديدة إلى الفضاء حتى نهاية العام الإيراني الحالي.

وقال رئيس منظمة الفضاء الإيرانية " حسن سالاريه" إن قطاع الفضاء الإيراني شهد نشاطا جيدا خلال العام الماضي، وتقدمت المشاريع بصورة متسارعة، وتضاعفت الجهود لإتمام المشاريع وتمت إزاحة الستار عن القمرين الصناعيين طلوع 3 وناهيد 2.

 

وأشار سالاريه ، إلى أن المشاريع الجديدة للمنظمة هي مشروع بارس 2 وبارس 3 وناهيد 3 وهي مشاريع هامة ستزيد القدرات الإيرانية في مجال الفضاء والمسح و الاتصالات.

 

وأوضح أن تصميم القمرين الصناعيين بارس 2 و بارس 3 يقترب من المراحل النهائية ، وان القمر بارس 2 يتمتع بقدرة وضوح الصورة بمقدار 8 أمتار و4 أمتار الملونة وغير الملونة ، والقمر بارس 3 ايضا يتمتع بقدرة وضوح الصورة بمقدار 5 أمتار و كذلك 2 متر الملونة وغير الملونة .

 

ولفت إلى أن القمر الصناعي ناهيد 3 هو من الاقمار الصناعية المخصصة للاتصالات ، والتي تعمل على الارتفاع المنخفض ، وهو نسخة مطورة عن القمر الصناعي ناهيد 2 وسيكون ممهدا لتثبيت الاقمار الصناعية المخصصة للاتصالات في العلو المنخفض.

 

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