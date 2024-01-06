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السبت 06 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الصين تعمل على زيادة الرحلات الجوية مع الولايات المتحدة

الصين
الصين

 

قالت إدارة الطيران المدني الصينية اليوم السبت إنها ستعمل على تحقيق زيادة كبيرة في الرحلات الجوية المباشرة بين الصين والولايات المتحدة العام الجاري.

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وأظهرت بيانات رسمية أن عدد رحلات الركاب المنتظمة والمباشرة بين أكبر اقتصادين في العالم ارتفع إلى 63 رحلة أسبوعيا- وفق ما نقلته وكالة أنباء شينخوا الصينية. 

 

وقالت إدارة الطيران المدني الصينية إنه في عام 2024 أيضًا، ستوسع الصين بنشاط ترتيبات حقوق الحركة الجوية مع دول مبادرة الحزام والطريق، وستعمل على تعميق التعاون مع آسيا الوسطى والشرق الأوسط وإفريقيا.

وستعمل الإدارة أيضًا على تحسين سياسات التأشيرات ومراقبة الحدود، وتسهيل عمليات التخليص الجمركي بشكل أكبر.

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