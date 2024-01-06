السيسي للاعبي المنتخب: أنا مستني الكورة اللي عليها التوقيع بتاعكم وانتوا راجعين (فيديو)

أهدى محمد صلاح، قائد منتخب مصر لكرة القدم ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، قميص المنتخب الوطنى للرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم.

قال السيسي، مخاطبًا لاعبي المنتخب قبل مشاركتهم في بطولة كأس الأمم الأفريقية، قائلا: “إن شاء الله توفقوا في رحلتكم، وإن شاء الله تيجوا بنتيجة تفرحنا كلنا، مبسوط أني التقيت بيكم، وربنا يوفقكم، وترجعوا منصورين، وموفقين ومستني التوقيع بتاعكم على الكرة وانتوا راجعين”، لافتًا إلى أنهم مؤثرين على قطاع كبير من المجتمع.

وفي سياق آخر، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة بذلت جهدًا كبيرًا لإنشاء بنية رياضية ضخمة، على رأسها المدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي تتضمن حوالي 22 منشأة رياضية، وفقًا للمعايير الأوليمبية.

وقال الرئيس السيسي، إن الدولة عملت على رفع كفاءة 4500 مركز شباب على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن العمل ما زال جاريًا لتطوير أكبر للبنية التحتية الرياضية.



وأوضح، أن الدولة بدأت في بناء المدينة الأوليمبية منذ 6 سنوات وانتهت منها بالكامل منذ 4 أشهر تقريبًا، لافتًا إلى أن الدولة وضعت هدفًا جوهريًا وهو تجهيز الشباب المصري رياضيًا للمشاركة وتمثيل مصر في المحافل الدولية، وأعرب الرئيس عن سعادته بوجود 7 لاعبين من المنتخب المصري يخوضون تجربة الاحتراف في أندية أوروبية وعالمية، متمنيًا زيادة هذه الأعداد لأن الاحتراف يعكس قدرات الشباب المصري.

وأكد الرئيس السيسي أن النجاح الرياضي يأتي بالموهبة والإخلاص في الفكر واللعب والمشاركة، مشيرًا إلى أن كرة القدم هي أكثر اللعبات شعبية حول العالم، وأن المنتخب المصري قادر على تحقيق بطولة افريقيا للمرة الثامنة، كما أعرب الرئيس السيسي عن تمنياته بالتوفيق للاعبي المنتخب في رحلتهم لكوت ديفوار، حيث تقام بطولة كأس الأمم، وتحقيق البطولة، مؤكدًا أن مصر كانت دائمًا سباقة في المجال الرياضي.

من جانبه، قال محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب فريق ليفربول الإنجليزي، إن اللاعبين سيبذلون جهدًا كبيرًا لتحقيق البطولة، مثنيًا على أداء المنظومة الرياضية التي شهدت تحسنًا كبيرًا.