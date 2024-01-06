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السبت 06 يناير 2024
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

السيسي يداعب محمود كهربا (فيديو)

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

 داعب الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاعب منتخب مصر محمود كهربا، أثناء مصافحته له على هامش تفقد تدريبات منتخب مصر في المدينة الأوليمبية.

 

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السيسي للاعبى المنتخب: مصر تستحق بطولة إفريقيا 8 و9 و10 مرات (فيديو)

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السيسي: بذلنا جهدًا كبيرًا لإنشاء بنية رياضية ضخمة (فيديو)

 وقال السيسي، خلال تفقده المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديد، اليوم السبت، ضاحكًا: “أنا حاسس بالكهربا”.

 

 وفي سياق آخر، أكد الرئيس السيسي أن الدولة بذلت جهدًا كبيرًا لإنشاء بنية رياضية ضخمة، على رأسها المدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي تتضمن حوالي 22 منشأة رياضية وفقًا للمعايير الأوليمبية.

 

وقال الرئيس السيسي إن الدولة عملت على رفع كفاءة 4500 مركز شباب على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن العمل ما زال جاريا لتطوير أكبر للبنية التحتية الرياضية.

 

 

 وأوضح أن الدولة بدأت في بناء المدينة الأوليمبية منذ 6 سنوات وانتهت منها بالكامل منذ 4 أشهر تقريبًا، لافتًا إلى أن الدولة وضعت هدفًا جوهريًا وهو تجهيز الشباب المصري رياضيا للمشاركة وتمثيل مصر في المحافل الدولية، وأعرب الرئيس عن سعادته بوجود 7 لاعبين من المنتخب المصري يخوضون تجربة الاحتراف في أندية أوروبية وعالمية، متمنيًا زيادة هذه الأعداد لأن الاحتراف يعكس قدرات الشباب المصري.

 

وأشار السيسي إلى أن النجاح الرياضي يأتي بالموهبة والإخلاص في الفكر واللعب والمشاركة، مشيرًا إلى أن كرة القدم هي أكثر اللعبات شعبية حول العالم، وأن المنتخب المصري قادر على تحقيق بطولة إفريقيا للمرة الثامنة، كما أعرب الرئيس السيسي عن تمنياته بالتوفيق للاعبي المنتخب في رحلتهم لكوت ديفوار، حيث تقام بطولة كأس الأمم، وتحقيق البطولة، مؤكدا أن مصر كانت دائما سباقة في المجال الرياضي. 

 

 من جانبه، قال محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب فريق ليفربول الإنجليزي، إن اللاعبين سيبذلون جهدًا كبيرًا لتحقيق البطولة، مثنيًا على أداء المنظومة الرياضية التي شهدت تحسنًا كبيرًا.

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