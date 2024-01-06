“مراكب النجاة” في 5 سنوات.. غياب الهجرة غير الشرعية ونجاح المبادرة

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للحد من الهجرة غير الشرعية وكُلفت وزارة الهجرة بتنفيذها، وذلك خلال الجلسة الختامية لاعمال منتدى شباب العالم الذي عقد عام 2019.





وقد قامت مصر بإجراءات حاسمة على مدار السنوات الماضية، لمواجهة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط الحدود لمنع خروج مهاجرين غير شرعيين عبر السواحل المصرية، الأمر الذي أسفر عن أن سواحل مصر لم تُبحر منها أي مركب غير شرعية منذ العام 2016، وهو ما حظى بإشادة وتقدير دول العالم.

المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

وفي هذا الصدد، لا تزال المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" التي تنفذها وزارة الهجرة، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والحد منها، مستمرة في تحقيق أهدافها في مختلف محافظات الجمهورية لا سيما الأكثر تصديرًا لتلك الظاهرة، فضلا عن أنها تتماشى مع تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" كونها معنية بتوفير حياة لائقة للمواطن المصري والحفاظ على حياته، لتصب بالنهاية في إطار تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.





فقد عملت وزارة الهجرة على تنفيذ تلك المبادرة في 72 قرية تابعة لـ 14 محافظة هم الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، بوعي كبير وإدراك واسع لكافة جوانب ظاهرة الهجرة غير الشرعية، التي تجذرت عبر عقود طويلة مما جعلها ثقافة لدى بعض القرى المصرية، وحل غير آمن أو شرعي أمام الشباب المصري الراغب في الهجرة للخارج، وكان من الضروري العمل على عدد من المحاور الهامة للتصدى لهذه الظاهرة من مختلف الجوانب، سواء التوعية والإرشاد بمخاطر الهجرة غير الشرعية، أو توفير البدائل الآمنة أمام الشباب المصري، ومساعدته على إيجاد فرص عمل مناسبة بالداخل أو الخارج.



زيارات ميدانية للمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية



وقد شهدت الفترة من أغسطس 2022 حتى ديسمبر 2023، إجراء زيارات ميدانية قامت بها السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة إلى ٧ من المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية (المنوفية، الشرقية، الأقصر، أسوان، كفر الشيخ، الغربية، الإسكندرية)، عقدت خلالها 6 لقاءات جماهيرية وصل صداها إلى 1035 مستفيدًا، وكان آخر هذه الزيارات إلى محافظة المنوفية، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع المحافظة يتضمن التعاون في العديد من المجالات منها التدريب من أجل التشغيل، وكذلك الترويج للمنتجات إلى دوية المتميزة في المحافظة بالفعاليات الخاصة بوزارة الهجرة، ذلك بالإضافة للتعاون بشأن دعوة الأطباء المصريين بالخارج لتقديم خدمات طبية في المحافظة.





وشهدت محافظات القاهرة والبحيرة والشرقية وكفر الشيخ والمنوفية وأسيوط والأقصر وبني سويف والغربية والقليوبية والفيوم والدقهلية والمنيا والإسكندرية وسوهاج وقنا، تم تقديم دورات توعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بالبدائل الإيجابية الآمنة للشباب والأسر، بواقع 122 دورة تدريبية وصلت إلى 3196 مستفيدًا، وكذلك تنفيذ برامج تثقيف واعتماد مدربين للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية بواقع 29 دورة تدريبية في 8 محافظات ووصلت إلى 1326 مستفيدًا.



وفي مجال التدريب الحرفي والانتقال لسوق العمل، نفذت وزارة الهجرة 134 دورة تدريبية في الـ 14 محافظة المذكورين أعلاه واستفاد منها 3161 مستفيدًا، أما التخصصات الحرفية التي تم التدريب عليها: المشغولات الجلدية، السياحة والفنادق، صيانة المحمول، تصنيع الصابون، صناعة المخلل، تصليح وحدات الفريون، المشغولات إلى دوية، منتجات الألبان، نجارة العمارة، وإعمال الدهانات، وأعمال المباني، والكهرباء المنزلي، وتغليف وتعبئة المواد الغذائية، والتريكو والخياطة، والأعمال الصحية.



وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، تم إطلاق حملات طرق الأبواب لتوعية الأسر في القرى المستهدفة بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وذلك بواقع 24 حملة في 8 محافظات في 32 قرية داخل 40 مركزًا، حيث تم إجراء 165986 زيارة منزلية وصلت إلى 295160 مستفيدًا.



وفي إطار بروتوكول التعاون بين مبادرتي «مراكب النجاة» و«حياة كريمة»، تم تنفيذ 20 قافلة طبية في 12 محافظة استفاد منها 2075 مستفيدًا، أما في إطار التعاون مع مؤسسة صناع الخير، فقد تم تنفيذ 3 قوافل طبية في 3 محافظات استفاد منها 833 مستفيدًا.



إعداد دليل التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية



ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل إنه بالتعاون بين وزارات الهجرة والإسكان والصحة بشأن تنفيذ مبادرتي "مراكب النجاة" و"حياة كريمة"، تم تسليم 54 مركب صيد لصغار الصيادين بمحافظتي أسوان والدقهلية، وكذلك إعداد دليل التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، بجانب إعداد دليل تدريبي للمتدرب للتوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وإعداد دليل تدريبي للمتدربين من الرائدات الريفيات ، مخصص للرائدات الريفيات الذين تم تأهيلهم وتثقيفهم للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.



كما قدمت وزارة الهجرة رعايتها لمشروع تخرج 6 طالبات مبدعات من كلية الإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تحت شعار "حل بديل"، والذي خصصوه لمناقشة مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتخطط الوزارة لأن يصبح المشروع جزءًا من حملتها التوعوية التي ستبدأ بمجموعة إعلانات على صفحات الوزارة على منصات التواصل الاجتماعي.

دور المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج



كما أشرفت الوزيرة سها جندي وناقشت وساعدت كمرجعية دراسية لعدد من الباحثين وكمشرف على رسائل أو كمرجع لطلبة الماجستير والدكتوراة من المصريين في الداخل والخارج، في مجال الهجرة الشرعية وغير الشرعية، لعلاج الظاهرة وأسإلى ب انتشارها وطرق مكافحتها في عدد من الجامعات والأكاديميات.



وفي نفس السياق أيضًا، تجدر الإشارة إلى دور المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، الذي أنشئ بقرار جمهوري رقم 51 لسنة 2020، ليكون الذراع التنفيذي للمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، وهو باكورة التعاون الثنائي بين وزارة الهجرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، لدعم المكون المصري من المشروع العالمي "الهجرة من أجل التنمية".



