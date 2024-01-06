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السبت 06 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الدفاع البريطانية: متوسط الخسائر البشرية الروسية بأوكرانيا ارتفع إلى 300 شخص يوميا

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم السبت، أن متوسط الخسائر البشرية الروسية في أوكرانيا ارتفع إلى 300 شخص يوميا خلال 2023.

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أوكرانيا: تصدير 19 مليون طن من الحبوب والبقوليات

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أوكرانيا: وفاة وإصابة 6 أشخاص جراء قصف روسي لخيرسون خلال الساعات الماضية

وذكرت الوزارة - في آخر تحديث استخباراتي لها، نشرته عبر موقع التدوينات القصيرة (إكس) - أنه في حال استمرار الأعداد بالمعدل الحالي خلال العام الحالي، فستكون روسيا قد فقدت أكثر من نصف مليون جندي في أوكرانيا. 

وأضافت أن روسيا تواصل نضالها لتحقيق تفوق جوي فوق أوكرانيا ، حيث تم إسقاط 3 مقاتلات روسية في وقت سابق ما أثر على الأهداف التكتيكية للقوات البرية.

وأوضحت أن روسيا كثفت ضرباتها الجوية في الأيام الأخيرة ولكن بمستوى أقل مما كانت عليه قبل عمليات إسقاط الطائرات.

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