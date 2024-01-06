العثور على جثة رضيعة داخل بدروم مستشفى الوراق

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة عن لغز العثور على جثة رضيعة حديثة الولادة داخل بدروم مستشفى الوراق المركزي وتم القاء القبض على والدة الرضيعة وخطيبها.

كشفت التحريات برئاسة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية والعميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة عن هوية السيدة التي تخلصت من الجثة بعدما رجحت التحريات أن تكون الجثة نتيجة عملية إجهاض من حمل سفاح نتيجة علاقة غير شرعية بين الأم التي تخلصت من رضيعها وبين شاب ما زال مجهول الهوية.

واضافت التحريات بقيادة العقيد مجدي موسى مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة ان شابة دخلت الى المستشفى رفقة والدتها ورصدتها الكاميرات ترددت بمفردها على بدروم المستشفى وأنها وراء التخلص من جثة الرضيعة التي تبين أنها جنين في الشهر السابع.

وقالت الفتاة عقب القاء القبض عليها انها مخطوبة لابن عمتها وتطورت علاقتهما لعلاقة آثمة حتى علمت بخبر حملها وحاولت اخفاؤه ولم تخبر أحدا من العائلتين سوى خطيبها ولعدم تمكنهما من إتمام الزواج سريعا اكتشفت والدتها أمرها بعدما وصلت بحملها للشهر السابع حيث اصيبت بتعب مفاجئ فاصطحبتها والدتها للمستشفى لتخضع للكشف الطبي إلا انها اجهضت الجنين.

وأضافت المتهمة انها فوجئت بالجنين ميتا فحملته وتخلصت منه داخل بدروم المستشفى خشيىة افتضاح أمرها وانصرفت مع والدتها التي علمت ما حدث لها بالصدفة نتيجة حالة الاعياء التي اصابتها، فتم القاء القبض على ابن عمتها لعلمه باجهاضها ومساعدتها في التخلص من الجنين.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من شرطة النجدة بوجود جثة رضيعة ببدروم مستشفى الوراق المركزي.

انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة طفلة عارية مع وجود الحبل السرى بجوار حائط ببدروم المستشفى.

وقام رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة لرصد المترددين على المستشفى ومعرفة هوية والدتها وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة بالواقعة.