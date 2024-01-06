وفاة عامل ونجله وإصابة زوجته ونجلته بالتسمم عقب تناول وجبة غذائية بالعاشر من رمضان

تسببت وجبة غذائية، لإصابة أسرة كاملة مكونة من 4 أشخاص بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بالتسمم وهبوط حاد بالدورة الدموية، ما أدى لوفاة رب الأسرة ونجله، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي، لإسعافهم وتلقي العلاج اللازم.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إشارة من مستشفى العاشر الجامعي، بوصول عامل 49 عاما، وزوجته 38 عاما ونجليهما «سهير» 7 سنوات، و«عبد الله» 3 سنوات، مقيمين بنطاق قسم ثان العاشر من رمضان، مصابين بحالة قيء مستمر، ولفظ الأب ونجله أنفاسهما الأخيرة، وتم وضع الأم ونجلتها بقسم العناية المركزة بالمستشفى، تحت الملاحظة الطبية.

وكشفت التحريات الأولية، أن سبب التسمم تناول الأسرة وجبة غذائية مساء أمس الجمعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية؛ وذلك لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها.