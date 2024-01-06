السيسي للاعبى المنتخب: مصر تستحق بطولة إفريقيا 8 و9 و10 مرات (فيديو)

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة للاعبي المنتخب المصري خلال تفقد التدريب صباح اليوم والمقام في مدينة مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

قال “السيسي خلال تواجده في معسكر المنتخب الوطني والذي بثته فضائيثة ”اكسترا نيوز"، اليوم السبت، إن "خدنا بطولة أفريقيا دى 7 مرات.. ومصر تستحق تبقي 8 و 9 و 10 أتمني لكم كل التوفيق.. ومش هنسي أشكر المحترفين الموجودين بره مصر.. في النوادى المختلفة الأوروبية وغيره".

تابع أن : "إن شاء الله رحلة موفقة وإن شاء الله تيجوا بنتيجة تفرحنا كلنا.. كل سنة وانتم طبيبين وعام سعيد عليكم وعلى أسركم وخلوا بالكم من نفسكم وحبوا نفسكم ويكون فيه إخلاص ودائما نكون مع بعض.. وربنا يوفقنا.. مبسوط إني شوفتكم وأتمني لكم كل التوفيق مش أنا بس وكل المصريين بيتابعوا البطولة ربنا يوفقكم ويارب تسعدونا".

في سياق آخر، قال الرئيس السيسي أن الدولة بذلت جهدا كبيرا لإنشاء بنية رياضية ضخمة، على رأسها المدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي تتضمن حوالي 22 منشأة رياضية وفقا للمعايير الأوليمبية.

أشار إلى إن الدولة عملت على رفع كفاءة 4500 مركز شباب على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن العمل ما زال جاريا لتطوير أكبر للبنية التحتية الرياضية.



وأوضح أن الدولة بدأت في بناء المدينة الأوليمبية منذ 6 سنوات وانتهت منها بالكامل منذ 4 أشهر تقريبا، لافتا إلى أن الدولة وضعت هدفا جوهريا وهو تجهيز الشباب المصري رياضيا للمشاركة وتمثيل مصر في المحافل الدولية، وأعرب الرئيس عن سعادته بوجود 7 لاعبين من المنتخب المصري يخوضون تجربة الاحتراف في أندية أوروبية وعالمية، متمنيا زيادة هذه الأعداد لأن الاحتراف يعكس قدرات الشباب المصري.

أكد الرئيس السيسي أن النجاح الرياضي يأتي بالموهبة والإخلاص في الفكر واللعب والمشاركة، مشيرا إلى أن كرة القدم هي أكثر اللعبات شعبية حول العالم، وأن المنتخب المصري قادر على تحقيق بطولة إفريقيا للمرة الثامنة، كما أعرب الرئيس السيسي عن تمنياته بالتوفيق للاعبي المنتخب في رحلتهم لكوت ديفوار، حيث تقام بطولة كأس الأمم، وتحقيق البطولة، مؤكدا أن مصر كانت دائما سباقة في المجال الرياضي.

من جانبه، قال محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب فريق ليفربول الإنجليزي، إن اللاعبين سيبذلون جهدا كبيرا لتحقيق البطولة، مثنيا على أداء المنظومة الرياضية التي شهدت تحسنا كبيرا.