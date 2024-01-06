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السبت 06 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية تطلق قذائف مدفعية من الساحل الغربي لليوم الثاني

قذائف مدفعية
قذائف مدفعية

 

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، أن كوريا الشمالية أطلقت حوالي 60 قذيفة مدفعية على المياه قبالة ساحلها الغربي، اليوم/ السبت/؛ وذلك ضمن تدريبات بالذخيرة الحية بالقرب من الحدود الغربية شديدة الحراسة لليوم الثاني على التوالي.

 

وقالت هيئة الأركان المشتركة - في تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب)- إنها رصدت إطلاق قذائف مدفعية في المناطق الساحلية الجنوبية الغربية لكوريا الشمالية لمدة ساعة اعتبارا من الساعة الرابعة مساء.

وأطلقت كوريا الشمالية أمس الجمعة  حوالي 200 قذيفة مدفعية بالقرب من جزيرتين حدوديتين غربيتين لكوريا الجنوبية، هما "يونبيونغ" و"باينغنيونغ"؛ ما دفع السكان في الجزيرتين إلى الإخلاء ودفع الجيش الكوري الجنوبي إلى إجراء التدريبات بالذخيرة الحية ردا على ذلك.

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