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السبت 06 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

الدقهلية: رفع درجة الاستعدادات القصوى تزامناً أعياد الميلاد المجيد

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزراة الصحة بالدقهلية  رفع درجة الاستعداد القصوى بالمنشآت الصحية التابعة والمستشفيات المحيطة بالكنائس الكبرى والحدائق والميادين والمتنزهات تزامناً مع احتفالات عيد الميلاد.

وأضاف  مكين أنه قد تم عمل خريطة بتوزيع فرق المبادرات الرئاسية بالكنائس على مستوى المحافظة لتقديم الخدمات الطبية و بالإضافة إلى انعقاد غرفة الأزمات على مدار الساعة بالمديرية.

وتابع وكيل الوزارة أنه  تم التأكيد على الإلتزام التام بتعليمات مكافحة العدوى و توافر جميع المستلزمات الطبية، ومنع الاجازات الخاصه بالأطقم الطبية والتمريض بجميع المستشفيات والعيادات المتنقلة علاوة على  انتشار سيارات الاسعاف فى محيط الكنائس والحدائق العامه وعلى محاور التحرك الرئيسية والفرعية لتأمين الاحتفالات.

ولفت وكيل الوزارة  إلى  أنه قد تم التأكد من توافر أكياس الدم وزيادة أعداد الأطباء النوباتجيين بالأقسام الحرجة والتأكد من جاهزية جميع الأقسام و كذلك توفير اللقاحات و الامصال و الطعوم بجميع الوحدات والمستشفيات فضلا عن تكثيف حملات مراقبة الأغذية على المنشآت السياحية والأسواق. 

وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية برفع درجة الاستعدادات خلال  الاحتفالات بعيد الميلاد.

الجريدة الورقية