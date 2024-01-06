أغنية "مستفز" تتخطى 700 ألف مشاهدة في 4 أيام من طرحها

تواصل أغنية "مستفز" للمطربة والفنانة غفران، تحقيق النجاح مع الجمهور، حيث تخطت حاجز الـ 700 ألف مشاهدة في 4 أيام من طرحها على المنصات المختلفة.

فحصدت الأغنية 520 ألف مشاهدة على "تيك توك"، فيما تخطت 170 ألف مشاهدة على "يوتيوب" حتى الآن.

وتعرض أغنية "مستفز" حاليا على قناة "مزيكا" وعلى "أنغامي" وبعض المنصات الموسيقية المختلفة.

الأغنية من كلمات الشاعر عصام حسني، وألحان محمدي، وتوزيع أحمد أمين، وإنتاج SMS معتز عرموش.

وسبق أن تعاون محمدي، ملحن الأغنية مع النجوم عمرو دياب وأنغام ومحمد حماقي وتامر عاشور ومحمد محيي ومصطفى حجاج.

كما تعاون الشاعر عصام حسني مع النجوم ريهام عبد الحكيم وسمير سعيد ومحمد حماقي وأنغام وتامر حسني وعدوية.

يذكر أن، غفران شاركت في عدة أعمال فنية منها مسلسلات "حد فاصل" و "سوق الكانتو" و "بابلو" والاختيار ٢ " و"كوفيد ٢٥ " و" الفتوة"و" فرصة تانية" و" جمال الحريم" و" القمر آخر الدنيا".