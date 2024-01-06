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السبت 06 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

حزب الله: استهدفنا موقع المطلة الإسرائيلى وحققنا إصابات مباشرة

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله اللبناني عن استهداف موقع المطلة الإسرائيلي وتحقيق إصابات مباشرة به، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأٍ عاجل قبل قليل.

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قصفها حزب الله.. أهمية قاعدة ميرون لقوات الاحتلال الإسرائيلي

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حزب الله يدمر أجهزة تجسسية في مسكاف عام الإسرائيلي

العدوان الاسرائيلي

ويتواصل العدوان، الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لليوم الـ92 على التوالي.

فصائل المقاومة الفلسطينية

 وشنّت فصائل المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي عملية "طوفان الأقصى" ضد الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى الإسرائيليين وأكثر من 130 أسيرًا، قبل أن تُجرى صفقة تبادل أسرى أطلقت بموجبها إسرائيل العشرات من الأسرى الفلسطينيين.

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