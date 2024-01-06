حزب الله: استهدفنا موقع المطلة الإسرائيلى وحققنا إصابات مباشرة

أعلن حزب الله اللبناني عن استهداف موقع المطلة الإسرائيلي وتحقيق إصابات مباشرة به، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأٍ عاجل قبل قليل.

العدوان الاسرائيلي

ويتواصل العدوان، الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لليوم الـ92 على التوالي.

فصائل المقاومة الفلسطينية

وشنّت فصائل المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي عملية "طوفان الأقصى" ضد الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى الإسرائيليين وأكثر من 130 أسيرًا، قبل أن تُجرى صفقة تبادل أسرى أطلقت بموجبها إسرائيل العشرات من الأسرى الفلسطينيين.