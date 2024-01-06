محمد صلاح للسيسي: إن شاء الله نرجع منتصرين من بطولة أمم أفريقيا (فيديو)

حرص محمد صلاح، نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، على تقديم الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه المتواصل والمستمر للرياضة في مصر ولاعبي المنتخب.

قال محمد صلاح للرئيس خلال كلمته عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم السبت، إنه: "نشكر سيادتك على الدعم، الوزير دائمًا يوصل لنا دعم حضرتك.. بصراحة فيه تحسن كبير في المنظومة كلها، دائمًا بيساعدونا على كل حاجة، كل اللي نقدر نوعد حضرتك به اللعيبة ستبذل كل جهدها".

وأشار إلى أن: "البطولة السابقة لم نكن محظوظين، لكن عملنا كل اللي علينا، والتوفيق بتاع ربنا، مبسوط بأداء البطولة الماضية، وإن شاء الله هنبذل مجهودًا أكثر، نشكر حضرتك على الدعم، أهم حاجة المنظومة كلها الوزارة واتحاد الكرة واللعيبة، إن شاء الله نعمل حاجة كويسة ونرجع منتصرين إن شاء الله".

وفي السياق ذاته، استمع الرئيس السيسي إلى شرح من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حول بناء وإنشاء ومحتويات والصالات وكيفية الدخول والخروج ونظام البوابات فيما يخص “مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية” بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال وزير الشباب والرياضة للرئيس السيسي، خلال جوله نقلتها قناة «إكسترا نيوز»، إن المدينة كانت حلم و الصالات الحديثة قادرة على استقبال كل الأحداث الرياضية.. وننفذ صالة مغطأة فى كل محافظة.. وتم الانتهاء من المدينة وفق أحدث النظم العالمية".

وأضاف، أن المدينة تضم أكثر من 40 بوابة دخول وخروج، لمراعاة التكدس من الجمهور في المباريات، كما أن العاصمة الإدارية تضم صالة مغطاة، مشيرًا إلى أن المدينة تم الانتهاء منها، وسيتم إدارتها بشكل عالمي، فيما تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.