سبب فشل انتقال أحمد ربيع للزمالك

علق الإعلامي عبدالناصر زيدان، على انتقال أحمد ربيع، لاعب السكة الحديد، لفريق البنك الأهلي، في أولى صفقات الانتقالات الشتوية.

وقال زيدان، خلال تصريحاته ببرنامجه "ملعب الشمس"ن والمذاع على "قناة الشمس"، إن البرنامج تركيزه على الدوريات الغلابة، وكاميرا البرنامج دائمًا ما تكون متواجدة في مباريات دوري المحترفين.

وأضاف، وظهر ربيع بشكل لافت خلال الموسم الحالي مع السكة الحديد، واستطاعنا أن نبرز لاعب من مجموعة لاعبين وكنوز متواجدة في الدوريات المختلفة.

وأكمل، أن اللاعب كان قريبًا للغاية من الانضمام لنادي الزمالك، لكن أزمة القيد الذي يعاني منها القلعة البيضاء هي من هددت الصفقة وأدت بها للبنك الأهلي.

وتابع، أن انتقال أحمد ربيع لفريق البنك الأهلي لمدة 3 سنوات ونصف مقابل 4 ملايين جنيه لنادى السكة الحديدن وجاء توقيع اللاعب في حضور كل من حاتم سميرن المدير التنفيذي لنادي البنك الأهلين وحمادة هاشم، مدير التعاقدات، ومحمد حسين، رئيس مجلس إدارة نادي السكة، وحاتم حسن، عضو مجلس الإدارة، وإبراهيم خليل، المدير التنفيذي، وحمادة الدالي، المدير الإداري.