رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد

هنأ رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي ، نيافة الحبر الجليل الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفرالشيخ والبراري ودير القديسة دميانة، والقمص بطرس بسطاوروس وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وقال رئيس جامعة كفرالشيخ ، في تهنئته يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أسرة الجامعة ، أن أتقدم للأخوة المسيحيين بأسمى آيات التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيا الله أن يعيدها على الإخوة المسيحيين من أبناء الوطن بصفة خاصة وجميع المصريين بصفة عامة بالصحة والخير والبركات.

وأكد أن الروابط الوثيقة بين أبناء شعب مصر بكل طوائفة هى صمام الأمن والأمان والاستقرار لوطننا الغالي الذي تجمعنا أرضه وسماؤه تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أننا ننعم بأيام خير وبركة وعزة ونصر واستقرار وأن تبادل اللقاءات والزيارات في المناسبات الدينية والاجتماعية والسياسية كافة للتهنئة تعكس روح الحب والأخوة بين المصريين.

كما تقدم د.دسوقي بالتهنئة إلى الأخوة المسيحيين أبناء الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والعاملين، وطلاب ، مقرونة بأطيب الأمنيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد.