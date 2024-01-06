الخليقة كلها تهللت بمجيئك بصور متعددة

تمثلت فى فرح الملائكة وتسبيحهم «المجد لله فى الأعالى وعلى الارض السلام وبالناس المسرة».

وتمثلت فى فرح الرعاة ببشارة الملاك لهم أنهم يفرحون حيث ولد الذبيح الحقيقى الذى يخلص شعبه من خطاياهم ولم يعد هناك احتياج لتعبهم فى تربية الذبائح الحيوانية حسب نظام العهد القديم.

تمثلت فى زيارة المجوس وسجودهم أمام السيد المسيح وليد المذود وتقديم الهدايا ذهباً لأنه هو الملك، ولباناً لأنه هو رئيس الكهنة الأعظم.. ومراً لما سيعانيه من آلام على عود الصليب لفداء البشرية.

تمثلت فى ظهور النجم العجيب الذى حمل صفات لا تحملها النجوم العادية ومنها أنه ظهر فى وضح النهار مغطياً على ضوء الشمس، ظهر منخفضاً قريباً من الأرض حتى إن المجوس رأوه وتابعوه ورافقهم. ظهر أنه يسير أمامهم وهذه الصفة لا يمكن أن تتحقق فى النجوم العادية حيث هى مرتفعة جداً عن الأرض ولا يمكنك أن تحدد موقعها أو هى تحد لك موقعاً كما فعل النجم مع المجوس إذ حدد لهم مكان ميلاد المسيح فى مذود البقر فى بيت لحم.

يتمثل هذا الفرح إذ يسبق عيد الميلاد المجيد صوماً مدته ثلاثه وأربعون يوماً فى داخله شهر كيهك الذى تستعد فيه الكنيسة لاستقبال عيد الميلاد بالتسابيح الروحية والتمجيد لسر التجسد الإلهى والتطويب للسيدة العذارء مريم.

كما يحتفل بالعيد بالألحان الكنسية المفرحة بنغماته القبطية الجميلة.. يحتفل به الأطفال فيما يقدمه لهم «بابا نويل» من الهدايا.. يعبر عن هذا الفرح بالأنوار وشجرة الميلاد «الكريسماس» ومغارة الميلاد والموسيقى المعبرة عن الفرح بميلاده العجيب.. والكنيسة فى صلواتها تعبر عن ذلك بقوله «كل الخليقة تهللت بمجيئك».

هذه هى رسالة السيد المسيح التى نذكرها فى عيد ميلاده العجيب، لكى نصلى من أجل السلام ونطلبه وندعو الجميع إليه متذكرين أيضاً أن السيد المسيح له المجد قال لتلاميذه القديسين: «وأى بيت دخلتموه فقولوا سلام لأهل هذا البيت، فإن كان ابناً للسلام يحل سلامكم عليه» على أن يكون السلام سلاماً من القلب ومن القلب نحو الآخر، وليس مظهراً خارجياً، بل يكون سلاماً لا تظاهراً بالسلام، سلاماً يعود فيه الحب إلى القلوب ويعود الصفاء، ويعيش الجميع فى جو طبيعى برضاه الله فأحص القلوب، ونريد أن يكون السلام بين الناس مستمراً ومبنياً على أسس سليمة، هذه هى قاعدة السلام التى أوصى بها السيد المسيح نفسه عندما قال «سلامى اترك لكم سلامى أنا أعطيكم، ليس كما يعطى العالم أنا « (يوحنا 14:17). أننا نصلى جميعاً من أجل السلام فى أرجاء وبالأخص فى فلسطين الحبيبة مسقط رأس المسيح له المجد، وتكون صلاة من القلب يرددها كل سكان العالم من محبى السلام وصانعى السلام. وكل عام وأنتم بخير.

دراسات عليا فى التاريخ القبطى

الأرشيدياكون يونان مرقص القمص