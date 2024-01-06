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السبت 06 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

محافظ المنيا رفع درجة الإستعداد القصوى استعدادًا لاعياد الميلاد المجيد

محافظ المنيا
محافظ المنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رفع درجة الإستعداد القصوى بكافة القطاعات الخدمية والأمنية، بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد ، وتفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمراكز ، للمتابعة بشكل لحظى وتلقي أي بلاغات أو شكاوى ، والتعامل الفوري معها.

 

ووجه المحافظ ، بتكثيف حملات رفع الاشغالات والنظافة العامة بمحيط الكنائس والشوارع المحيطة ، والحدائق العامة والمتنزهات ومراجعة المعديات ، وتشديد الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمنافذ ، لضبط الأسعار والتأكد من توافر كافة السلع وصلاحيتها.

 

كما أشار المحافظ ، إلى رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بنطاق المحافظة ، والتأكد من تواجد الأطقم الطبية ، و تمركز سيارات الإسعاف والحماية المدنية ، بمحيط الكنائس وأماكن التجمعات لتأمين الإحتفالات ، و توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بأقسام الطوارئ بالمستشفيات ، و منع الإجازات، مشددا على تكثيف المرور على المنشآت الصحية ، طوال فترة الإحتفالات ، بالإضافة ، إلى تكثيف الحملات الرقابية على منافذ تقديم الأغذية ع، لى مستوى المحافظة من المحلات والمجازر والمطاعم ، والمخابز وثلاجات حفظ الأغذية .

الجريدة الورقية