محافظ المنيا رفع درجة الإستعداد القصوى استعدادًا لاعياد الميلاد المجيد

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رفع درجة الإستعداد القصوى بكافة القطاعات الخدمية والأمنية، بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد ، وتفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمراكز ، للمتابعة بشكل لحظى وتلقي أي بلاغات أو شكاوى ، والتعامل الفوري معها.

ووجه المحافظ ، بتكثيف حملات رفع الاشغالات والنظافة العامة بمحيط الكنائس والشوارع المحيطة ، والحدائق العامة والمتنزهات ومراجعة المعديات ، وتشديد الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمنافذ ، لضبط الأسعار والتأكد من توافر كافة السلع وصلاحيتها.

كما أشار المحافظ ، إلى رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بنطاق المحافظة ، والتأكد من تواجد الأطقم الطبية ، و تمركز سيارات الإسعاف والحماية المدنية ، بمحيط الكنائس وأماكن التجمعات لتأمين الإحتفالات ، و توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بأقسام الطوارئ بالمستشفيات ، و منع الإجازات، مشددا على تكثيف المرور على المنشآت الصحية ، طوال فترة الإحتفالات ، بالإضافة ، إلى تكثيف الحملات الرقابية على منافذ تقديم الأغذية ع، لى مستوى المحافظة من المحلات والمجازر والمطاعم ، والمخابز وثلاجات حفظ الأغذية .