رئيس مدينة أبشواي بالفيوم يتفقد أعمال رصف الطرق

قام المهندس خالد فراج رئيس مركز ومدينة أبشواي بمحافظة الفيوم، بجولة في شوارع المدينة، تفقد خلالها حالة النظافة العامة وأعمال رصف الطرق الجاري تنفيذها.

وتابع رئيس المركز أعمال وضع الطبقة الأساسية بعددا من الشوارع والطرق الجاري رصفها بمناطق عدة من مركز أبشواي ضمن خطة المركز لتطوير الشوارع والميادين.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لرؤساء المدن والمراكز بالمتابعة الميدانية المستمرة للخدمات والمشروعات الجارى تنفيذها، ومتابعة حالة النظافة، وتذليل المعوقات أمام القائمين على تنفيذ أعمال الرصف بالشوارع، والتأكيد على تنفيذ أعمال الرصف، بعد الانتهاء من كافة الشوارع الرئيسية.

كما قام رئيس المركز بجولة ميدانية موسعة بمركز أبشواي شملت الوحدة المحلية بقرية ابوكساه والوحدة المحلية بقرية سنرو، وذلك بحضور المهندس محمد موسى نائب رئيس المركز لشئون القرى، والمحاسب أحمد محمود مدير العلاقات العامة والإعلام مدير المكتب الفني.

حيث تفقد رئيس المركز أعمال رفع كفاءة ورصف طريق الجيلاني عبود ابتداء من طريق ابوكساه الجيلاني وصولاً إلي كوبري مفارق عبود بطول 1600متر وبعرض 7 أمتار ونصف، وتشمل الأعمال فرد وتمهيد ودك طبقتي سن الأولى بسمك 15 سم والثانية 10 سم، كما وجه رئيس المركز برفع وتجنيب أعمدة الإنارة بالطريق وترحيلها الي أقصى جانبي الطريق لتوسعته.

تعديل منسوب خطوط الصرف الزراعي قبل أعمال الرصف بمركز أبشواي ..

كذلك تفقد رئيس مركز ومدينة أبشواي طلب الأهالي والمواطنين بالمنطقة نحو تعديل منسوب ماسورة الصرف الزراعي، ووجه قسم المشروعات بالتنسيق مع الجهات المعنية بسرعة تعديل المنسوب بما يضمن سير المياه بالشكل المناسب بالمنطقة قبل وضع الإسفلت بالطريق حفاظاً على المال العام، وذلك بحضور المهندس محمد عيد رئيس الوحدة المحلية بقرية سنرو، والمهندس أحمد طاهر مهندس الأعمال لشركة الفجر الشركة المنفذة للرصف.

وشملت جولة السيد رئيس المركز تفقد طريق سنرو البحرية (طريق شق الثعبان) والذي يتم رصفه حاليا ضمن أعمال رد الشئ لاصله بطول كيلو متر، وتتم الأعمال بتنفيذ طبقتي سن فرد وتمهيد ودك بسمك 25 سم ثم طبقة اسفلت سطحية بسمك 6 سم، كما تم تعديل منسوب ماسورة الصرف زراعي بالطريق مع مراعاة رصف الطريق بالمناسيب المناسبة لتجنب وجود مرتفعات بالطريق، وذلك بحضور كل من المهندسة شاهيناز رجب رئيسة الوحدة المحلية بقرية أبو كساه، والمهندس محمد شعبان مهندس الأعمال بالشركة المنفذة لأعمال الرصف.