Techno stitch تعلن عن خطة للتوسع في السوق المصرية لتلبية احتياجات العملاء

تستعد شركة تكنو ستيتش المتخصصة في مجال تجارة ماكينات الخياطة، للمشاركة في معرض «إيجي ستيتش آند تكس» المتخصص في تكنولوجيا الملابس والمنسوجات ومستلزماتها، والمقرر إقامته في الفترة من 18 الي 21 يناير الحالي.

أكد ياسر جمعة، مدير عام شركة « تكنو ستيتش Techno stitch، أن الشركة لديها استراتيجية للتوسع في السوق المصرية خلال العام الحالي، من خلال العمل علي إفتتاح فروع جديدة وكذلك تكثيف تقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة، لتلبية احتياجات العملاء والمصانع بأحدث التكنولوجيا والتقنيات بالمجال.

كشف عن أن « تكنو ستيتش Techno stitch » تُعد سفيرًا محليًا قويًا لكبرى الشركات العالمية المتخصصة في ماكينات الخياطة وقطع الغيار ، وهي « Zoje » والتي تعد الماكينة الأقدم والأعرق في مصر منذ 20 عامًا، بالإضافة أيضا إلي « Max » للمكابس الحرارية والطباعة، و « SHDA » المتخصصة في إنتاج ماكينة البدلة.

وتابع جمعة: نحرص علي التواجد في جميع المعارض والفعاليات الخاصة بالمجال لتعزيز شراكاتنا التجارية مع العملاء والمصانع في مصر وكذلك لإبرام تعاقدات جديدة، خاصة أن المعارض وسيلة فعالة للترويج للمنتجات والتعريف بجودتها ومدي الالتزام بأحدث التكنولوجيات المتطورة، بما يصب في النهاية في صالح الصناعة المصرية والاقتصاد الوطني ككل.

وأوضح أن « تكنو ستيتش Techno stitch » لديها قائمة كبيرة من العملاء، وقامت بتوريد الماكينات لعدد من كبرى مصانع الملابس في السوق المصرية.

قال طلال وحيد درويش المدير التنفيذي لشركة « تكنو ستيتش Techno stitch » إن المشاركة في معرض «إيجي ستيتش آند تكس الدولي»، تبرهن علي التزامنا الدائم بعرض وتوفير أحدث الماكينات ومستلزمات مصانع الملابس في السوق المصرية.

وأوضح أن الشركة تجري بعض المفاوضات مع عملاء في بعض الدول العربية والأفريقية المجاورة لتوريد الماكينات إليهم، ومن أبرزها ليبيا والسعودية والسودان ونيجيريا والكويت.

وأشار درويش إلي أن السوق المصرية مشجعة وجاذبة للاستثمار رغم أي تحديات حالية، كما أن شركته لديها فرصة كبيرة في مصر، وتتمتع بسمعة طيبة بين العاملين في المجال، متسلحة في ذلك بعدة عوامل أبرزها الجودة العالية والمصداقية وسرعة الوصول للعملاء وخدمة ما بعد البيع عبر فريق عمل متميز ومحترف.

أضاف درويش حديثه قائلًا : أن « تكنو ستيتش » تستثمر بقوة في العنصر البشري وتعمل علي تطوير مهاراتهم، خاصة أنها تعتبر كل فرد منهم هو جزء أصيل من هذا الكيان الذي يعمل فيه الجميع تحت شعار« كلنا واحد» بما يدعم مواصلة الشركة لريادتها ورفع حصتها السوقية في مصر، موجهًا الشكر لجميع مديري ورؤساء الأقسام والعاملين باعتبارهم رأس المال الحقيقي للشركة.