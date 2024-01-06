"فيفا" يعلن قائمة الحكام المصريين الدوليين لعام 2024

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" القائمة الدولية للحكام المصريين لعام 2024.

وضمت القائمة كلا من:

حكام الساحة: إبراهيم نور الدين، محمد عادل، أمين عمر، محمود البنا، محمد معروف، أحمد الغندور، محمود ناجي، شاهندا المغربي ونورا سمير.

الحكام المساعدين: محمود أبو الرجال، أحمد حسام طه، سمير جمال، هاني عبدالفتاح، يوسف البساطي، أحمد توفيق طلب، سامي هلهل، يارا عاطف، جمالات أحمد، منى عطالله ومي حسن.

حكام كرة الصالات: محمد حسن، طارق سامي، ميدو سلامة وعاطف حسين.

حكام الكرة الشاطئية: هاني العراقي، أحمد نوفل، إبراهيم محجوب وخالد السيد.

حكام تقنية الفيديو "VAR": محمود عاشور، محمود أبوالرجال، طارق مجدي، عمرو الشناوي، حسام عزب ووائل فرحان.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أرسل القائمة الدولية للحكام إلى الاتحاد الدولى، منتصف شهر سبتمبر الماضي، بعد التنسيق مع اللجنة الرئيسية للحكام، قبل انقضاء المهلة التي منحها "فيفا" للاتحادات الأهلية لترشيح الحكام الدوليين لعام 2024.

ويواجه منتخب مصر نظيره تنزانيا مساء غدا الأحد، الماوفق 7 يناير 2024، على ملعب استاد القاهرة، قبل ان تغادر بعثة الفراعنة القاهرة متوجهة إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان يوم 9 يناير الجاريفي تمام الثالثة عصرا على متن طائرة خاصة.

موعد مباراة منتخب مصر وتنزانيا والقناة الناقلة

وتنطلق صافرة مباراة مصر وتنزانيا غدا الاحد 7 يناير الجاري في السادسة مساء على ملعب استاد القاهرة، وتنقل المباراة عبر شاشة قناة أون تايم سبورت.

موعد مباراة منتخب مصر ضد موزمبيق

ويخوض منتخب الفراعنة، أولى مبارياته في بطولة أمم أفريقيا بكوت ديفوار، أمام منتخب موزمبيق يوم 14 يناير الجاري، على ملعب فيلكس بوانيه في مدينة أبيدجان في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية بدور المجموعات بكان 2024.

قائمة منتخب مصر

وجاءت القائمة النهائية التي سيخوض بها منتخب مصر نهائيات كأس الأمم الأفريقية، وأعلن عنها البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفراعنة، على النحو التالي : محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.