مركز التنمية المستدامة بجامعة سوهاج ينظم دورته التدريبية الأولي

نظم مركز التنمية المستدامة بجامعة سوهاج فعاليات الدورة التدريبية الأولي للتنمية المستدامة، والتي استهدفت عدد من أعضاء هيئة التدريس من الأساتذة المساعدين والمدرسين و معاونيهم، وذلك بقاعة مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالجامعة .

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تعد التنمية المستدامة أحد المحاور الرئيسية الثلاث التي ارتكزت عليها الاستراتيجية، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موضحاً ان البرنامج التدريبي هدف إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات المرتبطة بمفاهيم التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م.

وأوضح الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن مجلس الجامعة قد وافق علي اعتماد دورة التنمية المستدامة لتكون ضمن الدورات المخصصة لترقية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، مضيفاً أن مدة الدورة 10 ساعات تدريبية مقسمة على يومين، شارك بها 15 عضو هيئة تدريس من الأساتذة المساعدين والمدرسين و المدرسين المساعدين، موضحاً أنها اشتملت على اختبارات قبلية وبعدية إلكترونية تطبيقاً لمباديء الاستدامة في تقليل إستخدام الورق، كذلك شملت عدد من العروض والعصف الذهني والمناقشات والمحاكاة وغيرها.

وأضاف الدكتور حمدي حسانين عميد كلية الدراسات العليا و البحوث البيئية ومدير المركز، أن موضوعات الدورة تضمنت التعريف برؤية مصر 2030، ومفاهيم التنمية المستدامة، وعناصرها وأهدافها والمعوقات والتحديات التي تواجه تطبيقها، بالإضافة الي توضيح أمثلة على كل من الاستدامة البيئية والتغيرات المناخية، ودمج مفاهيم التنمية المستدامة في العملية التعليمية والطرق الزراعية الحديثة، وريادة الأعمال الخضراء، الي جانب الواقع والمأمول فى مجال الصحة المستدامة، ومدى الإنجاز الذي حققته الدولة المصرية و مساهمة الجامعة في تحقيق ذلك.

من الجدير بالذكر أنه حاضر في التدريبات كلاً من الدكتور حمدي حسانين مدير المركز، ومن أعضاء المركز كلا ًمن الدكتور عماد صموئيل وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة ندا عبد المحسن أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بكلية الطب، والدكتور عبدالعليم سعد رئيس قسم وقاية النبات بكلية الزراعة.

و في ختام الدورة التدريبية منح الدكتور خالد عمران شهادات معتمدة للمتدربين.