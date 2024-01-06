أمن دمياط يضبط 6 تجار مخدرات خلال حملة موسعة

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط ، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأسفرت الحملات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية .. ضُبط خلالهم (7,650كيلو جرام لمخدر الحشيش–8,500 كيلو جرام لمخدر البانجو- 7 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- كمية لمخدر الهيروين- بندقية خرطوش- 3 فرد محلى-عدد من الطلقات).. بحوزة (6 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية).



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. وجارى إستمرار الحملات الأمنية.



وفي سياق منفصل تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، جهودها للقبض على المتهمين الثلاث الهاربين، بقتل شاب يدعى محمد فيشاوي 23 عاما، والشهير بفيشاوى، حين لقى مصرعه على أيدي 4 أشخاص، من بينهم صديقاه، تم القبض على متهم ولاذ الثلاث الآخرين بالهروب، إثر مشاجرة نشبت بينهم، وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية.

جهود مكثفة للقبض علي المتهمين الهاربين في مقتل شاب علي يد 4 أشخاص في مشاجرة بشبرا الخيمة

وكان قد لقي شاب يدعى محمد فيشاوي 23 عاما مصرعه إثر إصابته بطلق ناري فرد خرطوش، بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية على أيدي 4 أشخاص من بينهم صديقه إثر مشاجرة نشبت بينهم.

وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، وسؤال أهلية المتوفى والقبض على المتهمين.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بمحافظة القليوبية، بورود بلاغ بمصرع شاب يدعى محمد فيشاوى 23 عاما، إثر إصابته بطلق ناري فرد خرطوش.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين نشوب مشاجرة مع 4 أشخاص من بينهم صديقه، بسبب خلافات بينهم، فقام بإطلاق عيار ناري فرد خرطوش أودى بحياته.

جرى نقل الجثة لمستشفى، تحت تصرف النيابة العامة والتي أصدرت قرارها السابق.

خدوه “ محمد” يصالحوه خلصوا عليه.. والدة ضحية شبرا الخيمة تروي قصة غدر اصدقاءه به

وقالت والدة الشاب المجني عليه،كانت بداية أحداث الواقعة، بأن نجلها بعد خروجه من صلاة الجمعة فوجئ باثنين من زملائه يحاولان التشاجر معه دون سبب يذكر، والتضييق عليه من خلال طلب هاتفه لإجراء مكالمة، مشيرة إلى أنهما حاولا الحصول عليه عنوة ودون رغبته؛ لتنشب بينهما مشاجرة ويتدخل الأهالي لفضها.

ومن ثم عرضوا عليه الصلح وطلبوا منه مقابلتهم في منزلهم، وفور صعوده إلى منزلهم تعدوا عليه، مشيرة إلى أنها تلقت اتصالا هاتفيا من والدة الجاني تخبرها بضرورة الحضور لأن ابنها تم قتله، وأوضحت أنها توجهت إلى منزل المتهم، لتجد نجلها غارقا في دمائه، مطالبة بالقصاص العادل من المتهمين.

وأردف والد الشاب "محمد" المشهور بفيشاوى، والذى راح ضحية الغدر على أيدى أربعة أشخاص من بينهم صديقه، إن نجله هو أكبر أولاده وأنه عائل الأسرة الوحيد، وتابع الأب المكلوم، أن الجناة غدروا به وقتلوه داخل منزلهم بالأسلحة النارية دون شفقة أو رحمة، مطالبًا بالقصاص العادل.