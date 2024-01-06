السبت 06 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

رئيس قطاع الشئون الثقافية يلتقي المبعوثين المصريين الدارسين بالجامعات الكندية

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

زار الدكتور شريف صالح القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات في وزارة التعليم العالي، المكتب الثقافي والتعليمي المصري بمونتريال في كندا.

مستشار وزير التعليم العالي يناقش خطة الأنشطة الطلابية في الجامعات

وزير التعليم العالي يؤكد أهمية مُشاركة الجامعات الأهلية في المشروعات التنموية

استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا حول زيارة الدكتور شريف صالح القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، للمكتب الثقافي والتعليمي المصري بمونتريال في كندا؛ لمتابعة أعمال المكتب الثقافي، وعقد عدة لقاءات مع العلماء المصريين بالخارج، والمبعوثين، وأعضاء الجالية المصرية؛ لبحث آفاق التعاون في مجال تبادل الطلاب والخريجين.

رئيس قطاع الشئون الثقافية: نحرص على التواصل مع أبنائنا في الخارج

وأكد رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات خلال لقائه بالمبعوثين المصريين الدارسين بالجامعات الكندية، حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على التواصل المُستمر مع أبنائها في الخارج، وذلك من أجل معرفة احتياجاتهم وتذليل أي عقبات تواجههم، بالإضافة إلى دعمهم في تحقيق أهدافهم وطموحاتهم.

ونوه رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات خلال لقاءه ببعض العلماء المصريين بالخارج، بأن مصر تفتح أبوابها أمامهم للعودة والمُساهمة في بناء الوطن، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تدعم البحث العلمي والابتكار، وأن هناك العديد من الفرص المُتاحة لهم للمُشاركة في هذا المجال.

ولفت رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات إلى أن البيئة في مصر مهيئة لاستقبالهم، خاصة مع تزايد أعداد الجامعات واهتمامها بكافة معطيات البحث العلمي، مضيفًا أن الجامعات نجحت في تطوير أدائها وفي حاجة إلى رؤيتهم ومقترحاتهم؛ للنهوض بالعملية التعليمية ككل والتأكد من مُواكبتها لمُتطلبات العصر واحتياجات سوق العمل.

التقى رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بأعضاء القنصلية المصرية العامة بمونتريال بحضور السفير محمد فخري القنصل العام لجمهورية مصر العربية بمونتريال.

وقدم رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات عرضًا حول المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية التي تم إطلاقها في مارس الماضي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي تعُد امتدادًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تهدف إلى تعزيز الدور الريادي لمصر، لكي يليق بمكانتها ودورها في دعم بناء العلم والثقافة.
 

مواد متعلقة

مستشار وزير التعليم العالي يناقش خطة الأنشطة الطلابية في الجامعات

حصول كلية الدراسات الأفريقية العليا في جامعة القاهرة على شهادتي الأيزو

إنشاء كلية الطب البشري في جامعة حلوان الأهلية

رابط الترشح لرئاسة لجان امتحانات الثانوية العامة 2024

ننشر التقرير الأسبوعي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

موعد فتح باب التقديم في الجامعات الأهلية للفصل الدراسي الثاني

ختام مسابقة جائزة نوار للرسم في جامعة حلوان

4 قرارات جديدة لمجلس الجامعات الأهلية 2024

الجريدة الورقية