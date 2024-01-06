مدافع توتنهام يقترب من بايرن ميونخ في الميركاتو الشتوي 2024

أقترب نادي بايرن ميونخ الألماني من ضم مدافع جديد في الانتقالات الشتوية الجارية 2024، في ظل رغبة توماس توخيل، المدير الفني للنادي البافاري، في جلب قلب دفاع آخر لتدعيم الخط الخلفي للفريق.

وسيفتقد النادي البافاري مدافعه الكوري الجنوبي كيم مين جاي، لشهر تقريبًا، نظرًا لمشاركته في كأس آسيا قطر 2023، لذا يرغب بايرن ميونخ في ضم مدافع جديد.

وكشفت شبكة "ذا أثلتيك" البريطانية، فإن بايرن ميونخ في محادثات مع توتنهام هوتسبير من أجل الحصول على توقيع إيريك داير في انتقالات يناير 2024.

ودخل اللاعب الدولي الإنجليزي البالغ من العمر 29 عامًا، الأشهر الستة الأخيرة من عقده مع توتنهام، ما يعني أنّه حُر في التحدث مع أيّ أندية أخرى.

وبيّنت الصحيفة أن المدرب الألماني توخيل أجرى مفاوضات بصفة شخصية مع داير، حيث أجرى اتصالًا مباشرًا باللاعب الإنجليزي من أجل إقناعه بالانتقال إلى قلعة "أليانز أرينا" في نافذة الانتقالات الشتوية الجارية.