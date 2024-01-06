الحكومة الأمريكية تقاضي آبل بتهمة الاحتكار

يمكن لوزارة العدل الأمريكية (DOJ) رفع "قضية شاملة لمكافحة الاحتكار" ضد شركة Apple في النصف الأول من هذا العام، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز. يقول التقرير إن الوكالة في "المراحل المتأخرة" من تحقيقاتها، مع التركيز على سيطرة الشركة على خدمات الأجهزة والبرمجيات وكيف أن نهج "الحديقة المسورة" الذي تتبعه قد جعل من الصعب على المنافسين التنافس والعملاء للتحول إلى المنتجات المنافسة. .

ويقول تقرير نيويورك تايمز إن التحقيق توسع إلى ما هو أبعد مما تم الإبلاغ عنه سابقًا، وفقًا لأشخاص مطلعين على الاجتماعات. ومن بين المجالات الأخرى، يُزعم أن نطاقها غطى كيفية دمج Apple Watch بشكل أكثر إحكامًا مع خدمات iPhone مقارنة بالأجهزة القابلة للارتداء المنافسة وكيفية قفل المنصات المنافسة خارج iMessage.

وبحسب ما ورد، تحدث المسؤولون التنفيذيون من شركة Beeper، التي دخلت في خلاف عام مع شركة Apple في أواخر العام الماضي بسبب حظر الشركة المصنعة لـ iPhone لتكامل تطبيق iMessage على نظام Android، مع المحققين. بالإضافة إلى ذلك، يُزعم أن شركة Tile، التي صنعت أجهزة تعقب بلوتوث قبل فترة طويلة من وجود AirTag، جلست مع وزارة العدل أيضًا. ويقال إن الوكالة "أجرت محادثات مع" ممثلين عن التطبيقات المصرفية وتطبيقات الدفع حول ممارسة شركة أبل المتمثلة في منع المنافسين من استخدام ميزة النقر للدفع على iPhone.

وبحسب ما ورد تحدث ميتا مع المحققين. يُزعم أن الشركة الاجتماعية "شجعت" وزارة العدل على النظر في أداة خصوصية Apple App Tracking Transparency (ATT) في اجتماعاتها. تتيح ATT، التي تم إطلاقها في عام 2021، للمستخدمين إعاقة جمع بيانات المعلنين، وهي ميزة قالت ميتا في عام 2022 إنها قد تكلفها 10 مليارات دولار في ذلك العام. تزعم صحيفة نيويورك تايمز أن المحققين قد بحثوا أيضًا في قطع شركة Apple للمشتريات الرقمية التي تمت على iPhone، وهي نقطة تحدثت عنها Spotify وEpic Games وشركة Match Group للمواعدة في السنوات الأخيرة.

الحكومة الفيدرالية مشغولة حاليًا بقضايا مكافحة الاحتكار الخاصة بشركات التكنولوجيا الكبرى. وتتابع وزارة العدل قضيتين لمكافحة الاحتكار ضد جوجل (واحدة للبحث والأخرى للإعلان)، في حين رفعت لجنة التجارة الفيدرالية دعوى قضائية ضد ميتا وأمازون.