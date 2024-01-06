مستشار وزير التعليم العالي يناقش خطة الأنشطة الطلابية في الجامعات

استقبل الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومدير معهد إعداد القادة، الدكتور مصطفى بيومي مساعد الوزير للحياة الطلابية والتنمية المستدامة، بحضور الدكتور حسام الشريف وكيل المعهد.

جاء ذلك لتبادل الرؤى وبحث التعاون في سبيل خدمة الطلاب بجميع الجامعات ومناقشة خطة الأنشطة والحياة الطلابية.

وخلال اللقاء تم مناقشة مشكلات الطلاب ووضع خطط قصيرة وطويلة المدى وفقاً لاستراتيجية وزارة التعليم للأنشطة الطلابية.

مستشار وزير التعليم العالي: الأنشطة الطلابية تصقل مواهب الطلاب

وأكد مستشار وزير التعليم العالي أن الأنشطة الطلابية تلعب دوراً أساسياً في تنمية مهارات وقدرات الطلاب.

ولفت مستشار وزير التعليم العالي إلى أن الخطة المقترحة تركز على تطوير الجوانب المعرفية والمهارية والقيمية لدى الطلاب، حيث أنها تساهم فى صقل مواهب وقدرات الطلاب وتعزيز روح العمل الجماعي وتعزيز روح الانتماء والولاء لديهم، وتزيد الثقة بالنفس للطلاب.



كما تم خلال اللقاء تفقد منشآت المعهد ومتابعة التطويرات التي تمت على أرض الواقع والخطط المستقبلية للمرحلة القادمة.

التعليم العالي تعلن تشكيل اللجنة العليا للأنشطة الطلابية

أعلن المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب في وزارة التعليم العالي موافقته على تشكيل اللجنة العليا للأنشطة الطلابية برئاسة الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية.

وقال همام إن اللجنة ضمت في عضويتها مساعد وزير التعليم العالي للحياة الطلابية والتنمية المستدامة، ونواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب بجامعات (القاهرة، حلوان، الإسكندرية، المنصورة، قناة السويس، المنيا، أسيوط، جنوب الوادي) مع ضم ممثلين عن الجامعات الخاصة، والجامعات الأهلية، والجامعات التكنولوجية، والمعاهد العليا، ومدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب ممثلاً عن المجلس الأعلى للجامعات، على أن يُراعى التمثيل الدوري للجامعات بهذا التشكيل سنويًّا.

وأضاف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، ومدير معهد إعداد القادة، أن اللجنة ستتولى وضع الخطط والبرامج الخاصة بالأنشطة الطلابية، والإشراف على تنفيذها والمتابعة والحضور للأنشطة القمية التي تعقدها الجامعات الحكومية المصرية، فضلاً عن إصدار تقارير وإحصائيات شهرية عن الأنشطة القمية والأنشطة الطلابية والأنشطة التوعوية التي تعقدها الجامعات وتعرض بصفة شهرية على المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب ومنها للمجلس الأعلى للجامعات، وكذلك الإشراف العام على مسابقة افضل جامعة للانشطة الطلابية.

وأكد همام علي حرص وزارة التعليم العالي على دعم الحياة الطلابية بالجامعات المصرية من خلال تطوير الأنشطة والفعاليات الموجهة للطلاب، التى تعزز من تنمية الشخصية الطلابية وتساهم فى توجيه مستقبل الشباب، فالأنشطة الطلابية تساعد على توطيد الروابط الإنسانية وتوثيقها بين الطلاب ومن أهم السبل لاندماج الطلاب مع المجتمع سواء داخل الجامعة أو تأهيلهم للمجتمع بالخارج، كما تساعد الطلاب في تنفيذ الأنشطة التي تتوافق مع ميولهم ورغباتهم، وتغرس روح الانتماء للأسرة، والجامعة والوطن، فضلا عن المساهمة في الترفيه عن الطلاب فى فترة الدراسة و المساعدة على اكتساب العديد من المهارات.