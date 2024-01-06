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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الهلال السعودي يدخل معسكرًا مغلقًا خلال فترة التوقف الدولي

الهلال السعودي
الهلال السعودي

يدخل فريق الكرة الأول بنادي الهلال السعودي تحت القيادة الفنية للبرتغالي جورجي جيسوس مدرب الفريق، معسكرا داخليا مغلقا خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

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الهلال السعودي 

وينوي مدرب الزعيم خوض فريقه لعدة مباريات ودية وهو ما استدى طلبه ذلك من ادارة الهلال السعودي للوقوف على بعض اداء لاعيبه واكتساب البعض الأخر حساسية المشاركة فى المباريات.

وسيطلب البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، خوض 5 مباريات ودية خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

ويشارك منتخب السعودية الأول في بطولة كأس آسيا 2023، التي تنطلق فعالياتها في دولة قطر يوم 12 يناير الجاري.

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