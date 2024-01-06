30 مسجدًا بجنوب سيناء تنضم لمبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم"

تطلق وزارة الأوقاف، مبادرة "حصّن طفلك بالقرآن الكريم" لمدة أسبوعين في عطلة نصف العام من (27 يناير وحتى 8 فبراير 2024م)، وذلك من السبت إلى الخميس يوميًّا عقب صلاة العصر.

يقوم إمام المسجد بمراجعة الجزء الثلاثين من القرآن الكريم مع بيان معاني المفردات ومقاصد السور من خلال كتاب (البيان على المنتخب) من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، مع شرح ما تيسر من الأخلاق والآداب العامة ، ويسرنا أن ننشر أسماء المساجد المشاركة في مبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم" بمحافظة جنوب سيناء بعدد (30) مسجدًا جديدًا ، ليصل إجمالي عدد المساجد المشاركة في مبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم" (4833) مسجدًا ، فعلى من يرغب التواصل مع إمام المسجد لتسجيل أبنائه للمشاركة في المبادرة.

المساجد المشاركة في المبادرة

وزارة الأوقاف المصرية

م اسم المسجد وعنوانه اسم الإدارة المكلف بالنشاط

1. مجمع الرحمن برأس سدر رأس سدر الشيخ موسى محمد موسى محمود

2. الحي القيوم برأس سدر رأس سدر الشيخ وجدي محمد كمال البنا

3. أبو صويرة المدينة رأس سدر الشيخعصام محمود السيد حميدو

4. قباء رأس سدر الشيخ محمد حمدي محمد غانم

5. أبو زنيمة الجديد بالمدينة أبوزنيمة الشيخ محمد مصطفى محمد عبد الرازق

6. الرحمن - بشركة المنجنيز أبوزنيمة الشيخ أحمد رمضان محمود الحضري

7. الإمام علي بالمدينة أبو رديس الشيخ سعيد عبد العزيز حسن الفايدي

8. العادليب بتروبل أبو رديس الشيخ راضي صلاح سالم عبد الوهاب

9. المدينة أبو رديس الشيخ الرفاعى محمد عباس الحساني

10. الفردوس أبو رديس الشيخ السيد محمد سلامة سالم

11. الوادي المقدس بكاترين سانت كاترين الشيخ سعد محمد سعد سعيد

12. الروضة بحي الروضة الطور الشيخ صلاح الشبراوي أحمد محمد

13. الزهراء بحي الزهراء الطور الشيخ محمد أحمد الشحات النمراوي

14. المنشية بحي المنشية الطور الشيخ محمود أحمد صابر عثمان

15. بدر بحي بدر الطور الشيخ مصطفى عبد المعطي سيد أحمد

16. المروة الجديد الطور الشيخ محمد أحمد محمود الفخراني

17. الحاجة عزيزة الطور الشيخ جابر محمود عبد الرحمن محمود

18. الحق المبين الطور الشيخ حسيني محمد عبد الحميد السيد

19. الصحابة بالسوق التجاري شرم الشيخ الشيخ/ محمد رجب السيد عبد الدايم

20. المصطفى - بحي النور شرم الشيخ الشيخ/محمد علي محمد الشاذلي

21. الشهداء بالهضبة شرم الشيخ الشيخ/ محمود حسنين محمد حسنين

22. الصديق شرم الشيخ الشيخ/ محمد حمزة محمد عبد الوهاب

23. نادي الرياضات البحرية شرم الشيخ الشيخ/ محمد السيد محمد العوضي

24. الهدى بالعصلة دهب الشيخ/ صلاح محمد عبد السلام رمضان

25. الرحمن بالمسبط دهب الشيخ/ يسري جمعة متولي متولي

26. الفردوس دهب الشيخ/ محمد عيد المتولى زليط

27. التقوى - بالمدينة نويبع الشيخ/ عمرو عبد المنعم محمد عز

28. المزينة بالمزينة نويبع الشيخ/ محمد شحاته مصطفى بدر

29. الشيخ سلامة نويبع الشيخ/ محمد أحمد محمد عامر

30. الصديق نويبع الشيخ/ محمد رمضان محمد المتولي