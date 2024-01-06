تعليم شمال سيناء ينتهي من استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول

تواصل مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء استعدادها لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023/2024 في كافة الإدارات التعليمية بالمحافظة.



وتابع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء أعمال لجنة النظام والمراقبة والكنترول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الشهادة الإعدادية حيث وجه بالاهتمام بموضوع الامتحانات بكل جدية وأخذ الحيطة والحذر،واتباع القوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية والتأمين لكل لجنة بأكواد منفصلة وذلك لضمان سرية الامتحانات وعدم تسربها.



وأعلن وكيل الوزارة انه جاري الاستعداد لعقد اجتماع مع مديري الإدارات التعليمية الست ومديري المراكز الفرعية بالإدارات ورؤساء اللجان لتنفيذ التعليمات والتوجيهات الخاصة بالامتحانات.



وتابع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم اليوم أعمال المطبوعة السرية استعدادًا لامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الشهادة الإعدادية وشدد على اتباع القوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة للامتحانات،واتخاذ كل السبل لتأمين الورقة الامتحانية حتى منذ خروجها من المطبعة السرية مرورا بالمراكز الفرعية بالإدارات التعليمية الست وحتى تصل لمقر اللجنة التي سيؤدي بها الطالب.