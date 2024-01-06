أستاذ علاقات دولية: أمريكا تدرك أهمية دور مصر في حل القضية الفلسطينية

قال أحمد سيد أحمد أستاذ العلاقات الدولية، إن زيارة وفد الكونجرس الأمريكي تعتبر الثانية لمصر، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، ما يعكس الأهمية التي توليها الإدارة الأمريكية سواء من جهة السلطة التنفيذية أو التشريعية لدور مصر وأهميته باعتبارها المفتاح للتعامل مع التحديات وتحقيق الأمن في المنطقة، ولا يمكن لأي جهود أمريكية أن تنجح دون التنسيق مع الجانب المصري.

المسار الإنساني والسياسي تجاه غزة

أضاف “سيد” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر قناة “إكسترا نيوز”، أن حرص الكونجرس الأمريكي على زيارة مصر يدل على حرص الإدارة الأمريكية على التشاور مع مصر والتنسيق فيما يتعلق بالمسار الإنساني أو السياسي أو الأمني فيما يتعلق بعدم توسيع الصراع، ويوجد توافق بين الجانبين في المسار الإنساني وضرورة إدخال المساعدات إلى غزة وحماية المدنيين من جرائم الحرب من قوات الاحتلال.

المسار السياسي

وتابع: “أما عن المسار السياسي، فهما يتفقا على مبدأ رفض التهجير القسري والعمل على حل الدولتين باعتبار القتل والعنف لن يحققا الأمن لفلسطين وإسرائيل، فيعتبر حل هذا الصراع من خلال وقف العدوان وتطبيق حل الدولتين وتحقيق الأمن والاستقرار”.