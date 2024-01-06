موعد مباراة أتليتكو مدريد ولوجو في كأس إسبانيا والقناة الناقلة

يخوض فريقا أتلتيكو مدريد الإسباني مواجهة أمام نظيره لوجو مساء اليوم، في المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس إسبانيا.

ويتواجد فريق الكرة الأول بنادي لوجو في دوري الدرجة الثانية الإسباني الذى سيخوض مباراة أتليتكو اليوم بدور الـ 32.

موعد مباراة أتليتكو مدريد ولوجو في كأس إسبانيا

و تقام مواجهة أتلتيكو مدريد ونظيره لوجو، في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت السعودية على ملعب "أنخيل كارو"، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

القنوات الناقلة لمباراة أتليتكو مدريد ولوجو

وتذاع مباراة أتليتكو مدريد ولوجو عبر رشبكة قنوات SSC السعودية الحاصلة على حقوق البث للبطولة بشكل حصري.