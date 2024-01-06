السبت 06 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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حياة كريمة: هدفنا تنمية وتغيير شامل للمواطن المصري

مبادرة حياة كريمة
مبادرة "حياة كريمة"

قالت مروة فخري، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، إن فلسفة المؤسسة بسيطة وهي توفير حياة كريمة لكل مصري ومصرية والتغيير الشامل والكامل لحياة المواطن الموجود بالقرى أو النجوع من حيث الحضر والبنية التحتية والمنشآت وتوفير الخدمات لتكون بمتناول المواطن.

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محافظ الفيوم يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة"

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وجود أقاليم مهمشة

وأضافت"فخري" خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “هذا الصباح” المذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز” أن حياة كريمة تقوم بعمل تنمية وتمكين للإنسان المصري من تغيير حياته وشكل منزله حتى روتين حياته ووعيه وشخصيته وكيفية تقبله للأمور وتمكينه الاجتماعى والاقتصادى لجعله شخص قادر، لافته إلى أن المواطن كان لديه جميع أنواع الاحتياجات الأساسية والمشروعة بجانب وجود أقاليم مهمشة وتم وضعها على خرائط التنمية مثل صعيد مصر.

مؤسسة حياة كريمة

وتابعت: “حياة كريمة بالتعاون مع الصحة والمستشفيات الجامعية تقوم بتحريك بأكثر من 5 قوافل طبية يومية للمواطن، وأغلب الوحدات الصحية أصبحت موجودة بالقرى حيث يتم توفير الخدمات الطبية وكل الخدمات التي يحتاجها المواطن”.

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