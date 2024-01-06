السبت 06 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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آليات إسرائيلية تتوغل وفصائل فلسطينية تقاوم في خان يونس

قوات الاحتلال تتوغل
قوات الاحتلال تتوغل في غزة

ذكرت قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه تم توغل عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية في خان يونس، بالإضافة إلى عشرات الشهداء والمصابين.

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قال مراسل القاهرة الإخبارية، إن هناك اشتباكات عنيفة تدور الآن في مناطق عدة بقطاع غزة، وخاصة الوسط والجنوب.

الآليات العسكرية الإسرائيلية

أوضح أن الفصائل أعلنت تمكنها من إسقاط وإعطاب عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية وإصابة الجنود إصابة مباشرة، متابعًا: "المنطقة الوسطى تتعرض لقصف عنيف من الزوارق الحربية والمدفعية الإسرائيلية، والتي تسقط فوق الرءوس بشكل عشوائي".

تابع: "نتحدث عن 30 ألف شهيد ومفقود تحت الأنقاض، في ظل عدم توقف العدوان الإسرائيلي دقيقة واحدة"، مؤكدًا أن هناك تصاعدًا في وتيرة القصف الإسرائيلي.

المصابين والشهداء

وحول المستشفيات، نوه أنه منذ الأيام الأولى للعدوان، وفي ظل الأعداد الكبيرة للمصابين والشهداء، أعلنت عدد كبير من المسشفيات حالة الشلل العام، حيث نشاهد الأطباء يقومون ببعض الإجراءات والفحوصات للمصابين وهم ملقون على الأرض، علاوة على وجود أزمة دوائية كبيرة، تنعشها بعض المساعدات التي تعبر من معبر رفح.

واصل: "هناك استمرار لنزوح الفلسطينيين، من وسط قطاع غزة، إلى جنوبه"، مرددًا: "رفح الفلسطينية تعاني بفعل الأعداد الكبيرة من النازحين".

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