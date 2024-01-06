حملات للنظافة استعداداً للإحتفال بعيد الميلاد المجيد في المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة ، ورفع أي مخلفات في كافة الشوارع والطرق المؤدية للكنائس ، وإجراء الصيانة الدورية لكافة أعمدة الإنارة بالشوارع ، ومنع وجود أي وصلات مكشوفة حفاظاً على الأرواح ، ورفع الإشغالات في محيط الكنائس، استعداداً لإستقبال عيد الميلاد المجيد.

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ، نظمت الوحدة المحلية بمركز ومدينة المنيا، حملات لرفع المخلفات الصلبة والقمامة ، بالأحياء والشوارع الرئيسية ، والقرى وطريق القاهرة - أسوان الزراعي، حيث يتم مواصلة الجهود المبذولة ، لرفع كفاءة منظومة النظافة بالشوارع والحدائق العامة والمتنزهات ، ورفع الإشغالات التي تعيق حركة السير ، ومتابعة أعمال صيانة أعمدة و كشافات الإنارة بمحيط الكنائس ، استعدادا لإستقبال عيد الميلاد المجيد.

وفى شمال المحافظة، استعدت مراكز( العدوة، مغاغة، سمالوط ، مطاى، بنى مزار ) ، بتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات من نقاط التجمع، حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي ، أعمال تمهيد وتسوية طريق القاهرة - أسوان الزراعي ، في نطاق المركز أمام كنيسة المناهرة ، وحتى ميدان السلام ، وتم إزالة الأتربة والقمامة من على جانبي الطريق ، وتوسيع نهر الطريق بإزالة الحشائش وقصها، ومتابعة أعمال صيانة الكهرباء ، وكذلك بقرى المركز في ، بردنوها ، و منبال ،و أبوعزيز.

وفى مركز ومدينة سمالوط ، تواصل الوحدة المحلية أعمال النظافة ، ورفع كفاءة طريق القاهرة - أسوان الزراعى ، وتنفيذ حملات مكثفة بشوارع قرى المركز، كما تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار، جهودها في حملات النظافة ، وتسوية الطرق وصيانة أعمدة الإنارة ، بشوارع المدينة وقرى ،(شلقام – الجرنوس) ، وأحياء شرق وغرب المدينة، ورفع المخلفات من نقاط التجميع بشكل مستمر حفاظاً على المظهر الحضاري.

وفى جنوب المحافظة، واصلت الوحدات المحلية لمراكز ( ديرمواس ، ملوى، أبوقرقاص )، أعمال النظافة و تسوية وتمهيد الطرق الرئيسية ، ومداخل القرى وشوارع المدينة في محيط الكنائس والأديرة ، والإنتهاء من أعمال الصيانة الخاصة بالإنارة العامة ، وتكثيف حملات إزالة الإشغالات ورفع كفاءة الشوارع و الميادين ، وتكثيف أعمال النظافة خلال الفترتين الصباحية و المسائية.

وفى مركز ومدينة ملوي ، نفذت الوحدة المحلية حملة لمتابعة المعديات النهرية بمرسى قرية الروضة وقرية قلندول، وذلك للتأكد من تطبيق اشتراطات التراخيص النهري، وتوافر وسائل الإنقاذ والإطفاء داخل المعديات النهرية ، وسريان رخصة الملاحة، إلى جانب تنظيم حملات النظافة بنطاق المركز ، وخاصة في محيط الكنائس والمطرانيات ، وكذلك رفع كفاءة الطرق والشوارع ، وتركيب لمبات الإنارة اللازمة، ورفع المخلفات أولاً بأول، ومتابعة الإجراءات والتدابير الخاصة ، بتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد.