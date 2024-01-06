نقل تجربة التأمين الصحي الشامل لعدد من الدول بالشراكة مع ڤودافون

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، وفد شركة ڤودافون مصر، وذلك بمقر هيئة الرعاية الصحية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

مثَّل وفد شركة ڤودافون كل من المهندس أحمد علي إمام، رئيس قطاع الرعاية الصحية الرقمية بڤودافون مصر، المهندس حسام عفيفي، مدير تنمية الأعمال بقطاع الرعاية الصحية الرقمية، المهندس عبد الرحمن محمد، مدير مشروع التأمين الصحي الشامل بشركة ڤودافون.

تناول اللقاء مناقشة العديد من الأفكار والأطروحات التي تعزز الشراكة الاستراتيجية مع شركة ڤودافون مصر فيما يخص ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، وبما يدعم عمليات التحول الرقمي، وأبرزها البينة التحتية التكنولوجية وتكنولوجيا المعلومات الصحية، وحلول وتطبيقات الرعاية الصحية عن بعد، التطبيب عن بعد والسياحة العلاجية، وانترنت الأشياء.

وجه الدكتور أحمد السبكي، بعقد ورشة عمل فنية مع الشركة بالتعاون بين المدراء التنفيذيين لهيئة الرعاية الصحية وهيئة التأمين الصحي الشامل، مبنية على احتياجات حقيقية من المستفيدين ومقدمي ومموولي الخدمة الطبية من على أرض الواقع للخروج بتوصيات قادرة على تلبية احتياجات المنتفعين وتحقيق أقصى استفادة رقمية بالتعاون مع الشركة للوصول لأعلى معدلات رضاء المنتفعين، وذلك كَوْن مشروع التأمين الصحي الشامل مشروع اجتماعي تكافلي يضع على رأس أولوياته المواطن المصري.

فيما ناقش رئيس هيئة الرعاية الصحية مع وفد شركة ڤودافون، سُبل التعاون مع الشركة لدعم ملف السياحة العلاجية والآليات المختلفة للشركة التي يمكن الاستفادة منها وتطويعها من خلال توفير حزم من الحلول الرقمية المبتكرة والاستفادة من انترنت الأشياء "IOT" بما يعزز تجربة السائحين وتدعم الترويج لمشروع هيئة الرعاية الصحية للسياحة العلاجية تحت شعار العلامة التجارية للهيئة «نرعاك في مصر».

خلال اللقاء، تم مناقشة سبل التعاون المستقبلية مع ڤودافون لتوفير منصة رقمية تقدم حلول تقنية محدثة الاستفادة منها في توفير رعاية صحية أفضل وأكثر فعالية، ومن شأن تلك المنصة تعزيز التطبيب عن بعد "Tele Medicine"، والاستشارات الطبية عن بُعد أو تقديم رأي ثانٍ " Second Opinion"، بين منشآت الهيئة بالمحافظات المختلفة، وخصوصًا المحافظات النائية أو ذات الطبيعة الجغرافية الأخرى، فضلًا عن تطويع تلك الحلول التقنية وخبرات ڤودافون الدولية لدعم الشراكات الدولية للهيئة، في قطاع الرعاية الصحية، ونقل تجربة التأمين الصحي الشامل

كما تم التطرق إلى الاستفادة من الحلول التقنية والحزم التكنولوجية المبتكرة التي تقدمها ڤودافون لدعم تطبيق انترنت الأشياء في مجال الرعاية الصحية "IOT"، وذلك بدءًا من مجمع السويس الطبي ليكون أول مستشفى رقمي بالكامل في مصر.

ثمَّن الدكتور أحمد السبكي، جهود فودافون على مدار 4سنوات باعتبارها الشريك التكنولوجي مع الحكومة المصرية في مشروع التأمين الصحي الشامل والذي يتم بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو ما يضمن تقديم خدمات صحية حقيقية بأعلى مستويات الجودة ، ووفق نظام تكنولوجي يتسق مع المفهوم الذي تتبناه الدولة المصرية في الوقت الحالي، لتعزيز مفهوم التحول الرقمي ودمج التكنولوجيا بالقطاعات الحيوية للدولة.

من جانبه، أكد وفد شركة ڤودافون سعي الشركة وحرصها على دعم كافة عمليات التحول الرقمي تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، وذلك بما يضمن رفع كفاءة مستوى تقديم خدمات الرعاية الصحية في مصر ونشر وتطبيق أحدث تقنيات الرعاية الصحية عن بُعد باستخدام تكنولوجيا متطورة، ويضمن تحسين تجربة المريض، مؤكدًا على تسخير كافة الإمكانات للترويج لخدمات هيئة الرعاية الصحية حيث يوجد 400ألف شركة مسجلة داخل ڤودافون يمكن الاستفادة من إمكاناتها، باعتبار القطاع الخاص أصبح شريك رئيسي يتكامل دوره مع القطاع الحكومي.

أشار الوفد إلى أن ڤودافون تعد شريكًا تكنولوجيًا استراتيجيًا بميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة وذلك بالتعاون مع الدولة والوزارات المعنية، حيث قدمت الشركة العديد من الحلول التكنولوجية وانترنت الأشياء التي تم تطبيقها بمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تعرف بـ "خدمات الرعاية الصحيّة عن بُعد"، وشملت تطبيقات الرعاية الصحية، المحادثات مع الأطباء عبر الفيديو، وقاعدة البيانات الالكترونية، والتي تهدف إلى تطوير القدرة على تشخيص الأمراض ومعالجة المرضى في المناطق ذات الطبيعة الجغرافية الخاصة والنائية، حيث يُتاح للمرضى إمكانية الاتصال بمراكز التحكم والمعالجة عن بُعد، فضلاً عن ضمان وصول أفضل خدمات رعاية صحية ذات جودة أعلى وأكثر كفاءة.

شهد اللقاء من جانب هيئة الرعاية الصحية كل من الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية، واللواء هشام شندي، مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالهيئة ومساعد المدير التنفيذي للصحة الإلكترونية والطب الاتصالي، والمهندس محمد السيسي، مدير إدارة الأزمات والكوارث والمشرف العام على تحقيق رؤية الهيئة، والمشرف على الشراكات الدولية بالهيئة.

رئيس هيئة الرعاية الصحية ووفد شركة ڤودافون مصر

رئيس هيئة الرعاية الصحية ووفد شركة ڤودافون مصر