124رحلة طيران دولية تصل مرسى علم للاحتفال بأعياد الميلاد

يستقبل مطار مرسي علم الدولي، بدءا من اليوم السبت وعلى مدار الأسبوع المقبل ١٢٤ رحلة طيران قادمة من مطارات 13 دَولة أوروبية تقل 25 الف سائح أجنبى من جنسيات مختلفة وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية لقضاء احتفالات أعياد الميلاد المجيد بشواطئ مرسي علم.



ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية للسياح الوافدين وتسهيل إجراءات الوصول للوافدين بدءًا من وصولهم إلى المطار وحتى نقلهم إلى الفنادق للاستمتاع، بإجازاتهم على شواطىء مرسى علم.

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر بأن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات تبين وصول 124‪ رحلة طيران سياحية على مدار الأسبوع المقبل قادمة من مطارات أوروبا تقل حوالي 25 الف سائح أجنبى من جنسيات مختلفة لقضاء إحتفالات اعياد الميلاد..



وكشف عثمان استعدادت فنادق مرسي علم لإستقبال آلاف السياح من 13 دولة اوروبية هي ألمانيا وايطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا و بلجيكا والنمسا ولوكسمبرج و انجلترا و سلوفاكيا و ليتوانيا وفرنسا.



وأكد على رفع درجة الاستعداد القصوى للإحتفال بأعياد الميلاد المجيد بمشاركة آلاف السياح الأجانب على شواطئ مرسي علم الذين حرصوا على قضاء إجازة أعياد الميلاد المجيد بفنادق مرسي علم.